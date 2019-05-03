650萬美元送女兒讀史丹福　步長製藥董事長曾被讚「中國神醫」

美國多間著名學府早前被揭發大規模招生賄賂醜聞，至少涉及兩個中國家庭。英媒披露，其中一個涉案家庭以650萬美元賄款使其女兒獲史丹福大學取錄，該女生名字是趙雨思（Yusi Zhao Molly，音譯），父親是山東富豪、上市公司「步長製藥」的董事長趙濤。 涉事「步長製藥」就事件回應稱，目前正在研究這件事，但大股東趙濤與和他們的關聯性不是很強。 據了解，趙濤擁有20餘年的醫藥行業工作經驗，內地曾有文章稱，他於1992年「一針成名」，以針灸令一名癱瘓6年的病人重新站起，被譽為「中國神醫」。

趙濤曾被讚「中國神醫」。（網上圖片）

公開資料顯示，趙濤現年53歲，2001年起任公司董事長、法定代表人，現兼任步長（香港）董事、首誠國際（香港）董事和大得控股董事等職務。

針對事件，步長製藥回復稱，這是董事長的私事，上市公司不便干預。公司副總裁、董事會秘書蒲曉平則表示，目前正在研究這件事，又稱步長製藥「是一家正常經營的公司」，「大股東和我們關聯性不是很強的，上交所還沒有問詢我們，一切以公告為準」。

內媒：針灸治療令癱瘓6年病人重新站起

公司上年年度財度顯示，趙濤擁有20餘年的醫藥行業工作經驗，作為中醫腦心同治論的主要提出人，亦為公司多項產品及專利技術的主要發明人。而在步長製藥官網上，有一個「步長之魂」的欄目，當中列出三個人，分別是「步長腦心通」發明人趙步長，以及他的兩個兒子：步長製藥董事長趙濤、步長製藥總裁趙超。

《科技日報》2013年一篇題為《趙濤：陽光公益大愛無疆「共鑄中國心」》，曾指趙濤被讚「中國神醫」。文中寫道，1992年，27歲的趙濤和父親一起去新加坡出席「中醫與針灸走向世界國際學術研討會」，會議主辦方安排趙濤現場表演針灸治療，30分鐘後竟讓癱瘓6年的病人神奇般地站起來。「此事轟動整個新加坡，南亞眾多媒體送給趙濤『中國神醫』的讚譽。新加坡官方邀請他留在新加坡開展心腦血管病康復的研究，並批准他入籍。」

文章又稱，在新加坡期間，趙濤用自己的高超醫術90天賺下90萬美元，後匯款40萬美元給父親趙步長創辦「咸陽步長製藥有限公司」，即步長集團的前身。