美名校招生賄賂案　兩中國家庭捲入　賄金最高達650萬美元

美國多間知名學府3月驚爆史上最大宗的招生賄賂醜聞，事件涉及耶魯大學、史丹福大學、南加州大學、喬治城大學等多間名校。據稱，在此次招生醜聞中，一些賄賂金額最多的家庭來自中國。 據《華爾街日報》上周六（27日）報道，該案涉及2個中國家庭，其中一個家庭的賄賂金額高達650萬美元（約合5100萬港元）；另有名為Sherry Guo的學生，其家人賄賂了120萬美元（約合940萬港元），讓她以足球特長生身份進入耶魯大學。

美國名校爆出招生賄賂案，耶魯大學亦深陷其中。（路透社）

報道引述知情人士透露，一個中國家庭已承認向有關作弊行為的主腦辛格（William Rick Singer）支付了650萬美元。另據早前報道，一個被法院訴訟案卷宗稱為「耶魯申請人1號」的中國學生Sherry Guo，其家庭向辛格支付120萬美元，以確保這名女學生以足球特長生身份被耶魯大學錄取。

報道指出，該宗案件涉案總金額超過2500萬美元，33個家庭面臨刑事指控，而這些中國家庭之所以尤其引人注目，是因為其花費幾乎遠超其他家庭。

檢方表示，許多家庭用於非法入學的費用介於25萬至40萬美元，包括考試作弊、向教練行賄以將其子女認定體育特長生等。

案件主犯辛格。（路透社）

據此前多家傳媒報道，此次美國高校招生舞弊案，檢方共起訴50人，其中南加州大學涉及的案例最多。而被指控的家長不乏金融家、企業大亨、荷里活明星、服裝設計師和國際律師事務所合夥人。

據悉，該案主犯辛格有創立一家非牟利組織，專門諮詢大學入學業務。經調查，辛格主要通過賄賂大學體育教練，幫助學生以體育特長生的資格入學，或在入學考試中作弊。目前辛格已承認包括串謀詐騙在內的4項指控。

（綜合報道）