深圳母女租屋半月呼吸困難眼膜充血　檢測發現甲醛等多項超標

在廣東深圳，一對母女租屋居住半個月，竟出現呼吸困難、眼膜充血等症狀，入院查出患上急性支氣管炎。她們懷疑是出租屋有問題，便委託專業機構檢查，發現室內甲醛、苯、甲苯等多項物質超標。

檢測發現，其所住單位主人房甲醛、苯、甲苯的數據分別為0.11、0.12、0.25，分別大於污染物限量值0.10、0.11、0.20。（網上圖片）

事主余小姐在深圳工作多年，近期因工作需要搬到龍華區，便通過中介公司「無憂智寓」租下一個單位，並於3月中旬與母親搬入居住。居住半個月左右，兩人出現不同程度的頭暈、嘔吐、呼吸困難、眼膜充血的情況，入院後被診斷為急性支氣管炎。

余女士懷疑是出租屋有問題，便與「無憂智寓」客服協商，要求退房。但客服一再強調，該公寓放租前進行過室內空氣質量檢測，結果符合居住條件的，並要求她持權威的報告證明其患病由公寓空氣物質引起。

於是，余小姐花費4500元，請深圳市內具有CMA資格（中國實驗室資質認定）的檢測公司上門檢查，發現其所住單位主人房甲醛、苯、甲苯的數據分別為0.11、0.12、0.25，分別大於污染物限量值0.10、0.11、0.20，而客廳、次臥、主臥檢測到的TVOC（總揮發性有機物）數值分別為0.65、1.3、1.8，同樣遠超出該污染物限量值0.60。

余女士在出租房裡居住半個月之後患病，請檢測公司上門檢測。（網上圖片）

市場監管部門：非執法單位，只能助雙方調解

余女士拿著結果再找「無憂智寓」，但客服仍然不承認，並拿出一份沒有CMA蓋章、沒有簽名的PDF版檢測報告，證明單位質量合格。最終，余女士只好尋求政府的幫助，陸續找深圳市市場監督管理局龍華監管局龍華所、龍華消費者協會、深圳市工商行政管理局寶安分局龍華工商所等多個部門，但答覆都是不歸本部門管，要她去找其他部門。

深圳市監管局龍華所就事件回應道，已協助余女士和「無憂智寓」相關工作人員進行協商處理，但他們並非執法單位，只能提供組織協商的幫助，如雙方不能達成一致協商結果，建議尋求法律幫助。

「無憂智寓」則表示，它們所聘請的檢測公司都是具有權威性的，通過專業的檢測工具與檢測方式進行檢測，又指一直在積極與余女士溝通協商，對於她因此事受到的傷害感到十分抱歉。

據了解，余女士與「無憂智寓」已簽訂保密協議解決事件。但余女士直言，自己感到很後悔，因被此事折騰得身心疲憊，同時不希望繼續拖延，才會在一時心軟下勉強同意「無憂智寓」提出的協議方案。