深圳女大生印尼峇里島旅遊　遭水上電單車教練載至荒島性侵

深圳20歲的女大學生日前偕同家人到印尼峇里島旅遊，未料在玩水上電單車時，被教練載至荒島性侵半小時。 據中國駐登巴薩總領事館通報，疑犯目前已被抓獲，案件將按司法程序移交當地檢察院及法院進行起訴審判。

據了解，受害人在4月20日出發，一行4人包括有母親及其他朋友，整個行程預計5日4夜。事發在23日，當天眾人到峇里島南灣地區遊玩，由當地導遊帶領參加水上活動。

受害人玩水上電單車時被教練載至荒島性侵。（微博）

據受害人父親事後表示，當時女兒排隊最後一個出發玩水上電單車。按照規定，水上電單車須有教練陪同，被教練載至安全海域後，遊客就可以自行駕駛體驗。未料女兒竟被教練直接載至一個偏僻的荒島，最終在島上伸出狼爪。

受害人父親指，女兒約半小時後歸來，但未有立即告訴母親被性侵，只是在淋浴間拼命沖涼，其後就將事件告知在中國的男朋友。男朋友隨後與受害人父親聯絡，後者獲悉後再告訴在現場的母親。

中國駐登巴薩總領事館的通報則指，在接獲受害人家屬通知後，已立即約見當地警方，促請展開調查，切實維護中國公民的合法權益。當地警方隨後就在24小時內拘捕該名教練，是一名29歲的青年。

疑犯（後排右二）目前已被抓獲。（微博）

及至周四（2日），總領事茍皓東往見峇里省會見副省長佐科達，再次表達關切，雙方又共同出席會議，聽取案件最新通報和後續處置措施。佐科達在會上代表政府向受害者及其家屬致歉，並表示峇里省旅遊業將引以為戒，展開整頓，防止此類事件再次發生。

（綜合報道）