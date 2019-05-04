長沙網紅餐廳吃小龍蝦要等逾7000張枱　網友：五一假放完還沒吃到

內地不少民眾對小龍蝦情有獨鍾，其中一間位於湖南長沙的著名小龍蝦餐廳，在五一假期間更是每分每秒都爆滿，有網民大嘆排隊輪候竟要等7000張枱以上，「最痛苦是估計是假過完了，還沒輪到自己的號」，誇張程度令人咋舌。

事緣網民小夏在網上發文分享，稱在著名小龍蝦餐廳「文和友」網上排隊輪候1至6人枱時，竟被通知要等4612張枱。小夏當下未有理會，為避開人潮更立即提前改變行程前往武漢遊玩。小夏在周四（2日）下午2時52分開始排隊，最終文和友在翌日凌晨零時46始通知有位，足足要等近13小時。

小夏在網上分享今次極誇張排隊經歷。（微博）

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小夏的經歷隨即引來其他網民大嘆感同身受，「更誇張的文和友排隊7000+位，我怕是等到天亮都吃不到了」、「刷新我對排隊的概念」、「文和友排隊5000號起」、「排隊等待等到想絕食」、「最痛苦是估計是假過完了，還沒輪到自己的號」。

文和友由於裝修主打懷舊的「老長沙」風格，不少網紅都會特意去往光顧打卡。（微博）

文和友在周六（4日）回應指，全店只有500多張枱，但五一假期間每天接待最多1.4萬張枱的客人，故有網民指排隊最多竟要等7000多張枱確真有其事，為此深表歉意。文和友又稱，「7000多人等位應該只是假期的一種特殊情況」，假期結束後，排隊人數已大減。

據了解，文和友由於裝修主打懷舊的「老長沙」風格，不少網紅都會特意去往光顧打卡，故在當地相當受注目。