【五一黃金周】逾百內地客高鐵西九站等返歸　大堂櫈坐滿要坐地下

一連四日的五一黃金周來到尾聲，連日來本港每日錄得過百萬人次出入境。記者今日（4日）下午到高鐵西九龍總鐵站直擊，車站內人頭湧湧，有逾百旅客等候入閘，而票務處前的人龍長期源源不絕。有內地客稱，因為怕「買不到票」，特意提前一個月前購買。

內地五一黃金周假期結束，不少內地客搭高鐵離港。(黃詠榆攝)

記者今日（4日）下午到高鐵西九站票務大堂視察，發現車站內人頭湧湧，有逾百名旅客在閘口前輪候，因現場座椅坐滿，有部分人要席地而坐。而票務處前亦出現人龍，現場有不少工作人員站在當眼處，解答旅客疑難。

高鐵站內亦有廣播，提示旅客今晚所有開往廣州南的高鐵列車車票已經售罄，若旅客尚未購票，可考慮乘東鐵線經羅湖或落馬洲返回內地。

西九高鐵站內人頭湧湧，部分旅客席地而坐。（黃詠榆攝）

上海旅客周小姐（左）提早一個月買票。（洪業銘攝）

上海旅客提早一個月買車票

上海旅客周小姐初次來港，亦是初次坐高鐵，一個月前就買了車票，「怕買不到票，高鐵比較方便，又剛好去廣州玩。」她與友人逗留在港兩日期間，每人花了約5000元，亦到了尖沙嘴、銅鑼灣購物，惟其形容「人多到走不動」，更指無論吃飯還是購物都要排隊。

湖南旅客杜先生和女友來港兩日，今日離港。他指自己已坐過很多次高鐵，認為相當方便，「坐車同樣要那麼久，火車又很慢」。他怕太遲會買不到票，特意提早了一星期訂票。來港兩日，他到了迪士尼樂園遊玩，惟其認為排隊情況可以接受，「在國內也是要排隊的。」

深圳旅客陶先生首次乘坐高鐵。（洪業銘攝） 廣州旅客張小姐同樣是因方便選乘高鐵。因為怕買不到票，她亦提前了半個月購買。她指，來港主要行程是購物，不覺得特別多人，「比起大陸城市覺得還好。」 深圳旅客陶先生來港四天，首次乘坐高鐵回深圳，「昨天才買票，還有好多票。」他又指，高鐵很方便，十幾分鐘就能到達目的地，而地鐵則差不多要一小時。

「港澳一號」加密班次

另外，因應港澳兩地居民對港珠澳大橋跨境巴士需求日增，「港澳一號」明日(5日)起加密班次，由每日來回16班增加至24班，同時將會新增「圓方」上落車點 (鄰近九龍港鐵站C出口)，方便乘客轉乘港鐵東涌線往返中區及西九龍。