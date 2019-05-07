北京男子見義勇為反被指故意傷害遭刑拘　取保候審426天終證清白

2017年12月，男子翟金磊在北京一個地鐵站見到兩名少女與一名中年男子糾纏，上前了解時被男子用拳頭襲擊，翟金磊亦揮拳還擊。 事後，警方指翟金磊涉嫌故意傷人，更以送調解書為由將他誘捕，對方要求翟金磊賠償10萬元人民幣和解，但翟金磊堅拒屈服，終於在426天後，收到檢察院不起訴決定書，還自己一個清白。

翟金磊經過一年多的時間，終於獲檢察院頒下不起訴通知書。（網上圖片）

2017年12月13日晚上10時左右，翟金磊剛剛加完班，正準備從地鐵海淀黃莊站換乘4號線返家。在閘機口，他看到兩個年輕女孩和一個中年男子拉扯爭執。由於擔心女孩受欺負，翟金磊便上前詢問制止，但隨即被帶有酒氣的男子幾記拳頭揮在臉上，翟金磊隨後也向對方還擊。兩名少女其後告訴翟金磊，由於在地鐵內遭到該名中年男子騷擾，準備報警，並企圖阻止該中年男子強行離開。

警方到場後，把所有人帶去警署錄口供，翟金磊當時還以自己見義勇為是再正常不過的事。怎料到了2018年1月，警方通知翟金磊該名中年男子左踝關節骨折，後經法醫鑑定為「輕傷一級」，是當日與翟金磊互毆所致。對方要求10萬元賠償才願意和解，否則翟金磊或會因故意傷害罪而坐牢。

翟金磊在地鐵站內見義勇為，卻差點要坐牢收場。（網上圖片）

警方假借送調解書為名誘捕

2018年2月1日，主辦警官更假借要向翟金磊送調解書，在他公司樓下將翟金磊帶上警車，送到辦案執法中心，換了囚服，戴上手銬，拍照片，然後接受審訊，其後，翟金磊獲得取保候審。

案件移交檢察院後，在檢察官協調下，對方索取賠償金額降至3萬元。翟金磊曾一度考慮交錢免罪，但在此期間，江蘇昆山、河北淶源等地幾起反殺案接連發生反轉，正當防衛和見義勇為也成為熱議話題，翟金磊和律師決定不妥協，靜候法律裁決。終於在2019年4月3日，翟金磊拿到北京海淀區檢察院的不起訴決定書，他當時的還擊行為被定性為「正當防衛」，不負刑事責任。

雖然檢察院最終都還翟金磊一個清白，但令翟金磊不滿的是，是起訴意見書將他興中年男子互毆的前因後果都過濾掉，只有不到三行字的成因描述：

經依法偵查查明，2017年12月13日21時許，犯罪嫌疑人翟金磊在海澱區黃莊地鐵站10號線內，因瑣事與被害人王某某發生糾紛，後雙方互毆，翟金磊將王某某打傷，王某某傷情為輕傷一級。

翟金磊批評，立法與執法機關出了問題，令很多見義勇為的好人，都被法律視為了壞人，而這種不問前因、只看結果的割裂式定性，讓好人飽嘗了苦果。

（谷雨實驗室）