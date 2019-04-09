連登仔西藏露營見證大自然奧妙　一夜間風和日麗變冰天雪地

獨自騎單車到不同國家遊歷是不少年輕人願望清單上的重要一項，有連登網民近日帶同單車及裝備到西藏紅拉山旅遊，發帖分享露營時親自見證大自然的奧妙，指營外風景一夜間由風和日麗變成冰天雪地，驚歎高原天氣變幻莫測。 不過樓主稱下雪讓他大失預選，並且因為連續露營兩日，需要面對另一問題，「無晒嘢食，走又走唔到」，引起網民關注，更有人提供保命建議。幸好樓主其後貼出單車相「報平安」，表示待溶雪後會騎單車到約60公里外的城市「搵食」，其單車露營外遊旅程獲不少網民「留名」支持。

到西藏旅遊的連登網民早上貼出相片，分享當地一夜之間的天氣變化，引起網民討論。（連登討論區圖片）

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該名連登網民今早發文分享自己到西藏紅拉山露營旅遊時，見證天氣變化的經歷。樓主貼出多張從營地拍下的照片，稱昨日睡覺前天色風和日麗，只見藍天白雲，沒想到一覺醒來打開營帳時，卻看到一片白雪，積雪更堆滿營地四周，並覆蓋其裝備及單車。

見證大自然奧妙後，樓主卻稱由於連續露營兩日，「無晒嘢食，走又走唔到」，而最近的城市卻位於約60公里外，附近亦無村莊或商店，令網民關注其安危。樓主表示，本打算今日「一瞓醒就去搵嘢食」，直言「呢場雪令我失咗預算」。

有網民見狀即為樓主提供保命貼士，建議他「保持電量，保持信號」，遇上突發情況時即時致電求救，亦有網民勸喻樓主盡快離開，將今次經歷當作體驗，「香港根本無可能發生」，並叫他「下次補給點都買返4至5餅壓縮餅乾救命」。

幸好樓主其他裝備尚算足夠，他其後貼出相片，顯示已帶備足夠飲用水及太陽能板，並指開始有陽光，故待溶雪後便會騎單車前往最近的城市「搵食」，直言「今晚點都要搵個地方食餐勁嘅」。

樓主稱由於連續露營兩日，已食光所有帶來的食物，原打算「一瞓醒就去搵嘢食」，惟卻遇上大雪令他大失預算。（連登討論區）

幸好樓主其他裝備尚算足夠，他其後貼出相片，顯示已帶備足夠飲用水及太陽能板，表示待溶雪後便會騎單車前往最近的城市「搵食」。（連登討論區圖片）

樓主表示，其單車露營外遊旅程已展開約兩個月，形容「出嚟嘗試下未經歷過嘅嘢會覺得好正」，其拍下的相片吸引不少網民「留名」支持，有人笑指他連「落雪都要呃like」，但不少網民都鼓勵他分享更多旅程中的經歷和感受。

（連登討論區）

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