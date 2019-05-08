報復商業糾紛偷拍國企高層「偷食」　安徽黑社會老大被判刑25年

安徽淮北相山區法院周二（7日）一審宣判一宗涉黑案件，主腦張貴犯組織、領導黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪等8項罪名，被處以有期徒刑25年，沒收個人全部財產。 內地傳媒梳理發現，張貴其中一個罪名是侵犯公民個人訊息罪，具體細節就是派人偷拍並取得國企董事長等高層的開房偷情片段，以報復旗下公司與該國企之間的商業利益糾紛。

據報道，涉事國企為安徽華塑股份有限公司，受害人是公司董事長丘某、財務總監孫某和物業負責人溫某。張貴以非法手段得到丘某與溫某在飯局上親暱地竊竊私語，以及孫某和溫某前往賓館開房的片段。其中開房片段更是張貴得知孫某和溫某在賓館開房後，授意一名年輕女子應聘當服務員，並在得到相關閉路電視畫面後再辭職。

丘某與溫某在飯局上親暱地竊竊私語。（上游新聞）

孫某（右）和溫某（左）前往賓館開房。（上游新聞）

張貴是安徽景棠商貿有限責任公司的法定代表人，公司其中一項業務銷售建築材料。指控書指，景棠公司在2017年5月失去安徽蕪湖無為縣華塑礦業有限公司（華塑公司的全資子公司）的石子承銷業務後，張貴等人遂意圖報復華塑公司的管理人員。張貴家屬透露，華塑礦業公司與景棠公司本身簽署石子購銷框架協議，後來景棠公司認為沒有為華塑礦業違約加價，反遭剝奪以同等價格下的優先權銷售給其他公司的權利，故此張貴才偷拍上述兩條片段以作報復。

張貴得到偷拍片段後舉報丘某及孫某違紀。（上游新聞）

事發在2018年6月中旬，張貴利用非法獲取的丘某與溫某的片段、孫某與溫某的片段後，配文捏造「丘某婚外情被實名舉報華塑公司醜聞纏身」一事並在網上公開，經多間網絡媒體轉載廣泛傳播，對丘某及華塑公司名譽造成嚴重影響。包括華塑公司在中國銀行的6億元（人民幣．下同）融資貸款未獲審批，直接影響到公司二期工程建設，信譽、市場營銷等均有不利影響，嚴重損害利益。張貴除了公開相關片段外，同時又向華塑公司的其中一大股東淮北礦業（集團）有限責任公司實名舉報，致使其中一人要停職配合調查。

（上游新聞）