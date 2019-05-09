【惹禍上身】發整蠱短訊叫朋友「處理屍體」　山東男子遭警方拘留

山東棗莊一名董姓男子近日收到數條來自陌生電話號碼的短訊，內容是讓他處理「屍體」。董男其後報警求助，警方在偵查後發現，短訊原來是董男的一名朋友惡作劇所為。

董男收到陌生號碼發來的短訊要求他幫忙「處理屍體」。（微博）

山東棗莊警方7日晚發布消息稱，董男上月30日晚間連續收到3條「收屍」短訊，內容分別是「把屍體拖到車站東頭，裝進那個白色的麵包車，動作麻利點別讓人看見。處理好屍體給我打電話，然後把手機丟掉，明白嗎？」「處理好屍體直接把手機丟掉，不要再和我聯繫。」「屍體處理好了嗎，一會我叫人開車。」

當地警方看到董男收到的短訊後大為緊張，且認為發短訊的「兇徒」實在太膽大包天，「殺人」後還敢安排他人「處理屍體」，於是迅速開展偵查工作。隨後，民警在翌日清晨於某賓館房間拘捕一名20歲的金姓男疑犯。經審訊，金男將事件和盤托出，實際上根本不存在任何「屍體」。他只是為了整蠱朋友董男和消遣娛樂，用自己女友的電話發送「處理屍體」的短訊給董男，以此來製造惡作劇。

而金男戲弄朋友的行為亦令他惹禍上身，要負上法律責任。由於其短訊干擾他人正常生活，警方最終依據《治安管理處罰法》將金男行政拘留。

（北京青年報）