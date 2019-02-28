花4千元買醫院屍體「替死」　廣東男為避債自編自導「車毀人亡」

廣東三水有一名男子為逃避銀行貸款債務，特意聯絡份屬同村的醫院太平間主管，非法購買無名屍體以製造「車毀人亡」假象。2月27日，當地法院一審判決，以故意毀壞屍體罪判處該男子有期徒刑8個月；以侮辱屍體罪判處涉事太平間主管有期徒刑7個月。

曹某故意碰撞路邊電線杆。（新晚報）

據《南方都市報》2月27日報道，去年曹某為逃避多筆銀行貸款，意圖製造交通事故以偽造死亡假象。於是他「聯繫」管理某縣醫院太平間的許某，謊稱需要購買一具男性屍體作「冥婚」之用。許某遂以4000元人民幣的價格賣予其一具無名屍體。

次日淩晨，曹某駕車將該無名屍體運至佛山市三水區西南街道某小區附近，故意碰撞路邊電線杆，然後將屍體搬至駕駛座，澆上汽油後點火引燃，致使無名屍體與車輛均被燒毀。曹某隨即逃離現場。

普某為避債自編「車毀人亡」鬧劇，出錢「買」屍體「替死」。（南都+）

屍體在被焚燒前已嚴重腐爛

然而偵查人員通過車牌號碼及道路監控，鎖定曹某並聯繫其家人作DNA對比，結果發現屍體並非曹某，且實際是一名女性，法醫更發現屍體在被焚燒前已嚴重腐爛。

事情敗露後，曹某最終被公安人員緝捕歸案，許某則主動投案自首。三水法院經審理認為，被告曹某故意毀壞屍體，觸犯故意毀壞屍體罪；被告許某非法買賣屍體，損害屍體尊嚴，觸犯侮辱屍體罪。