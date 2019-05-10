【危害公共安全】為1蚊車錢掌摑巴士司機　海南女子判囚4年

內地發生過多宗乘客搶奪巴士司機方向盤，甚或毆打司機的惡性案件。 去年發生在海南海口市的女乘客掌摑巴士司機案，周四（9日）開庭審理並當庭宣判。當地法院以危險方法危害公共安全罪，依法判處涉事女乘客陳某榮有期徒刑四年。

閉路電視片段所見，巴士司機開車途中被一名女乘客掌摑。（影片截圖）

據內媒報道，去年12月27日，陳某榮坐上一輛30路巴士準備前往海口西站。陳某榮上車詢問巴士司機符某明到西站多少錢，符某明回答「分段收費，全程2元，過西站之前是1元，從西站之後是2元。」陳某榮質疑符某明亂收費，並說「之前都是1元錢」。

沒多久陳某榮又返回駕駛座指責符某明，並拉扯符某明詢問工號，聲稱要投訴。當抵達海口汽車西站時，符某明見女乘客未下車，就提醒了她，陳某榮說不下車，符某明於是繼續行駛，並問陳其榮「你是不是每次坐車這段路都是1塊錢？如果你每次都是1塊錢那說明你逃票了。」

隨後車行至某個車站時，由於較多乘客上下車，巴士等了稍長時間才重新起步，陳某榮隨即再向符某明「開火」，認為其故意刁難想要浪費自己的時間，揚言要投訴司機，並動手掌摑正在開車的符某明。符某明在被打後則立刻將車停穩，其後報警並關閉車門等候民警將陳某榮抓獲。

女乘客陳某榮被法院判處4年監禁。（觀察者網）

雖然陳某榮事後感到後悔，稱其已認識到當時的行為是一個錯誤，不應該太過於衝動去打司機。但法院經審理判定肇事者陳某榮無視國法、不顧公共安全，毆打正在行駛過程中的巴士司機，其行為已構成以危險方法危害公共安全罪，故在3年以上10年以下有期徒刑的量刑範圍內判處4年有期徒刑。

（觀察者網）