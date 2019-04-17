【平治新車漏油】女車主與西安利之星和解：換新車再送10年VIP

平治西安女車主維權事件擾攘多天後，當事人王女士（化名）與平治授權專營店（4S店）西安利之星在周二（16日）晚上達成換車補償等和解協議。西安利之星當晚發布消息稱，向車主致歉；經雙方溝通，公司已取得車主諒解並達成共識，事情已解決。 至周三（17日）上午，有媒體報道，西安利之星的新車展廳一夜清空，已無車輛存放，疑似暫停銷售。部分車主表示，今天來提車時才發現展廳一空，目前只能等待。

王女士此前為維權將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴，影片在內地引起熱議。（網上圖片）

據此前報道，王女士近日新買價值66萬元人民幣的平治車作為自己30歲生日禮物，還未駛離門市竟發現有引擎漏油問題，且無法退款或換車。為了維權，王女士將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴，影片在內地引起熱議。王女士其後還控訴，自己在不知情的情況下，被涉事門市收取1.5萬元「金融服務費」。

當事人王女士與平治4S店西安利之星16日晚達成換車補償等和解協議。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道稱，協議的主要內容對應了王女士此前提出的數條訴求，其中包括：

1. 更換同款的平治新車，但依舊是以貸款的方式購買； 2. 對該車主此前支付的1萬餘元「金融服務費」全額退款； 3. 平治方面主動提出，邀請該車主參觀平治位於德國的工廠和流水線等，了解相關流程； 4. 贈送該車主十年「一對一」的VIP服務； 5. 為女車主補辦農曆生日，費用由對方全額支付。

達成和解協議後，王女士（右二）露出笑容。（澎湃新聞）

女車主：有理據相信涉事車輛非改裝車

王女士接受媒體採訪時表示，在看過平治方面提供的檢測報告、相關認證等紙質材料和4S店等的相關影片後，她相信涉事車輛不是問題車或改裝車。「都是非常有理有據的。咱們看到別人是有理有據的一個東西，咱們不能隨意說借助現在輿論壓力去強迫別人做另外的事情。」

王女士指，具體的相關問題，只能從她的主觀判斷來看，「我覺得是沒有問題的，它說服得了我。但具體的其他一些東西，相關的所有行業上面的所有東西，在這麼多年來是合規的，我們可以另外再進行探索。就我個人來說，我是滿意了的。」

而平治方面邀請她參觀德國工廠、補辦生日會，王女士認為，這表示出了一定的人文關懷。

雙方和解後，一直關注事件的網民也提出不同意見：

「終究也沒說為什麼漏油啊。」 「虎頭蛇尾，不過對女車主的所有決定表示理解，她有她的為難和顧慮。」 「（女車主）說話突然很官方了，人在江湖，身不由己。」 「當事人和解了，但相關部門卻不能就這麼算了啊，有什麼行業黑幕要一查到底啊。」 「問題是下次再遇到這類情況怎麼辦？制度問題沒解決啊。」

據報道，西安高新區市場監管部門表示，涉事車輛有關品質問題已進入鑒定程序，該事件涉及的涉嫌違法違規問題，仍將依法依規進行調查處理，結果將及時向社會公布。

（綜合報道）