【媽媽送我一條街】炫富網紅美女是「官二代」？　家人首開腔否認

內地一名網紅韓笑日前在直播中透露「媽媽送了我一條街」，又分享其母給她的零用錢，一次就有100萬元（人民幣．下同）。當時有網民指出，韓笑的父親就是人稱「寧波首富」的「寧波高官」韓彭軍。 韓笑的母親周六（10日）告訴內媒記者，她的丈夫不是韓彭軍，家庭並非「寧波首富」，亦未給韓笑買「一條街」的店舖，「我們就是普普通通的一家人，網上誇大了」。同時，韓彭軍任職的寧波總工會指出，網傳消息純屬捏造，已向發表文章的傳媒遞送律師函，維護職工合法權益。

自稱「媽媽送我一條街」的炫富網紅美女韓笑。（微博）

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年僅24歲的韓笑明顯是富二代，平日愛在微博分享超豪生活，又愛與名貴跑車自拍，早前她更在直播中高興道媽媽送了「一條街」16間店舖給自己，但未有透露店舖具體位置。有內地網民猜測市值可達數百萬元甚至上千萬元。

此外，韓笑又在微博上載手機轉帳短訊，只見有人一筆過存入100萬元到她的戶口，她稱這是媽媽給的零用錢。

當時有報道指，韓笑的父親其實就是有「寧波首富」之稱的「寧波高官」韓彭軍，身兼寧波市總工會黨組副書記及副主席，擁有寧波金光商場、金光煙酒等企業。韓笑則在微博自稱「寧波蜜芽貿易公司」的法定代表人。

韓笑的母親趙女士周六（10日）向內媒表示，已看到網絡上的不實訊息，澄清家庭背景並非網傳的「寧波首富」，丈夫也不是寧波官員韓彭軍。「我們就是普普通通的一家人，網上誇大了，哪稱得上是寧波首富。我做生意20多年，女兒畢業了，給她買一輛車、一套房也是人之常情。」

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韓母：只買一間店舖 100萬是首期

趙女士稱，她並沒有給韓笑買一條街的店舖，而是買一間店舖，是網民聽錯了，「不是一條街，是一間店。」至於網傳的「100萬零花錢」，趙女士說，購買該間店舖的總花費為400萬元，100萬元是給女兒的首期，且店舖在當地，並非國外。

趙女士還說，對於網傳的消息很無奈，「我有這麼好的條件就笑死了。我女兒本身是很優秀的，高中畢業於鎮海高中，大學讀的美國波士頓大學。可能因為她現在從事的行業，加上年輕不懂事，所以會有一點炫富，但是她賺錢也是很不容易的。我已經批評她以後低調一點，現在她很安靜。」

網傳為韓笑父親的韓彭軍，其任職的寧波總工會處相關負責人則向內媒表示，網傳訊息是不良居心、毫無邏輯的捏造，已向發表文章的兩家傳媒遞送律師函。「我們對此很氣憤，會追究相關媒體的責任，維護職工的合法權益。」

（綜合報道）