內地網上再現人類胎盤廣告　賣家稱貨源來自醫院　翌日送到包新鮮

據內地傳媒報道，網上非法售賣俗稱「紫河車」的人類胎盤近期轉趨活躍，微信等社交平台上充斥大量相關宣傳廣告。 其中一名來自重慶的賣家宣稱貨源是醫院，對此重慶衞健委回應指若醫院及其內部人員涉及交易，將會介入調查。

《澎湃新聞》報道指，有來自江蘇的賣家透露，網售人類胎盤可分為男女兩種，男孩的胎盤單價為300元（人民幣．下同），女孩的胎盤相對較便宜，只需230元就有交易。

微信等平台上再出現大量人類胎盤銷售廣告。（澎湃新聞）

另一名來自重慶的賣家胡紅（化名）更稱，能提供已烘乾及新鮮兩種人類胎盤，新鮮胎盤單價400元，烘乾胎盤則為420元，後者可幫忙加工製成膠囊。

胡紅又稱，胎盤會使用三層保鮮盒加冰袋郵寄，預訂後翌日即可送達，「今天早上發，明天早上就到你手上，如果壞了我們負責」，生意更遍及廣州、上海等地，每月要發貨數十次之多。

在被問到胎盤的來源時，自稱已經營人類胎盤銷售生意8年的胡紅透露，貨源是來自當地醫院，與醫生是「老熟人」，加上表妹在婦幼保健院工作，「裏面上班的所以比較好拿」，強調不會提供「帶病」胎盤，「畢竟生意是長期合作，不是做一次就不做了。」

事實上，胡紅除了零售胎盤外，亦有從事收購業務，會向其他商家批發胎盤，收購價50元起跳，毋需提供任何資料，直接郵寄貨到即可。

對此，重慶衞健委工作人員在回應時強調「屬於我們管的醫院該我們管，我們管我們的所屬醫院」，如果有醫院涉事將介入調查，但同時亦承認「個人販賣我們沒有辦法管他。」

（澎湃新聞）