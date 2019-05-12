海南6歲男童後座開車門跌出車外　父親繼續駕駛一小時後才發現

海南省一名男童昨日（11日）因為打開了行駛中汽車的後座車門，摔在路上，由於當時車速不快，男童僅受輕傷。 但男童的父親竟不知兒子跌在車外，繼續駕車近一小時才發現兒子失蹤，幸好最終在民警協助下接回兒子。

男童的家長在警員協助下尋回兒子。(南國都市報)

5月11日下午3時半左右，一名男童從瓊樂高速瓊中入口處不慎打開車門摔下，一名年輕女子路過現場時，正巧看到事發經過，但家長已駕駛車輛上了高速公路，該年輕女子騎着電動車將男孩送到附近執勤的輔警身旁。

輔警指，孩子只記得自己名字，家長名字一時記不起來，警員及後將孩子送到了瓊中縣人民醫院治療，經醫生檢查，孩子手肘、肚皮、膝蓋等多處輕微擦傷，並無大礙，在事發後約一個半小時，孩子的家長鄧先生也出現接回兒子。

鄧先生指當日下午正準備經瓊樂高速，從瓊中前往樂東，在上高速公路前，兒子表示想要小便，在路邊解決後，孩子自己上車坐在後座上。鄧先生指，在車輛重新起步時，未有注意兒子打開了車門，並跌車外，大概在高速公路上開了約50多分鐘，離事發地點約46多公里，鄧先生停車下來休息時，才發現車門沒關好，兒子已經不見了。鄧先生又解釋當天的汽車是租來的，開車時不知道後車門兒童鎖沒關，並指日後會加位注意。

（北青網）