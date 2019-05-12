【有片】珠海屋苑廣場現320平方米大坑　物管：因降雨及重型車多

內地網絡周六（11日）傳出，廣東珠海一個屋苑的廣場當日下午突然發生地陷，現場出現約320平方米的大坑。網傳短片可見，廣場地面裂開，許多磚塊拱起斷裂，路面大量泥土下沉，現場圍起封鎖線。 對於突如其來的地陷，屋苑物業管理處負責人表示，經初步鑑定，起因是近期雨水較多，對地面土壤沖刷嚴重，加之屋苑旁道路近期有許多重型大車頻繁出入，擾動廣場土壤導致下陷。

現場塌陷面積約320平方米。（網上圖片）

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據《澎湃新聞》報道，涉事屋苑廣場的地面下陷面積約320平方米，下陷最深處達1.9米，斷裂的地磚仍大量堆積在現場。及至周日（12日）早晨，現場地面塌陷區已被白色圍欄遮蔽。

有業主地面塌陷事故表示意外，「太嚇人了，昨天上午還帶着孫子經過，沒想到下午就塌了。要是當時有人經過，後果不堪設想。」不少業主則對樓房品質問題表達擔心，懷疑是地基未臻處理所致。業主郭先生就指，屋苑東邊和北邊入口處亦曾出現下沉。

據悉，涉事樓盤分為商業區和住宅區，地面塌陷的廣場位於商業區，與屋苑住宅區相互分離，直線距離約為500米。地面塌陷事故未造成人員傷亡，暫時亦未對屋苑居民生活產生影響。

物管：路面裝飾塌陷 無涉建築結構

涉事屋苑的物業管理處負責人李經理指出，塌陷事件發生在周六（11日）下午2時40分左右。事發後物管公司組織工程、設計相關人員到場勘查。經初步鑑定，廣場塌陷是因近期雨水較多，對地面土壤沖刷嚴重，加之近期屋苑旁的道路有許多重型大車頻繁出入，擾動廣場土壤導致下陷。

李經理表示，塌陷部分為路面裝飾表層，與樓盤建築結構毫無關係，呼籲業主放心。物管公司目前已啟動修復工程，預計1個月內可完成修復。樓盤發展商亦將對商業街和屋苑進行全面檢測和綜合評估。

珠海市斗門區住建局亦介入調查，並發布通報指出，事件未造成人員傷亡，初步判斷沉降區域暫無進一步擴大的跡象，暫不會危及周邊民眾安全。局部沉降原因正進一步調查中，有關進展將及時公布。

（珠海新聞網）