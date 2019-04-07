廣西屋苑現橫額諷刺無公德狗主：遛狗不撿屎，等於狗遛狗

散步時帶走所養犬隻的糞便是常識吧？偏偏有些無公德狗主，讓自己的犬隻隨地便溺後不顧而去，神憎鬼厭之餘亦有衛生問題。 在廣西南寧一個屋苑，最近就出現了一張寫有「遛狗不撿屎，等於狗遛狗」的橫額，諷刺無德狗主帶狗散步卻不收拾糞便，與狗沒有分別。

廣西南寧一個屋苑，最近出現了一張寫有「遛狗不撿屎，等於狗遛狗」的橫額。（網上圖片）

據了解，「遛狗不撿屎，等於狗遛狗」的橫額並非屋苑管理處懸掛。有住戶表示，他們都不知道誰把該橫額掛起，雖然用語比較刺眼，但確實有些效果，只有個別遛狗的人視而不見。

一名屋苑住戶指，屋苑內養狗的人很多，帶狗散步的人每晚隨處可見。雖然大家並不反對養狗，但「遛狗不撿狗屎」令人討厭，她的子女都踩到過好幾次，「用這種形式刺激他們一下，沒有什麼不妥。」她憶述道，該橫額已掛一兩個星期，希望能一直掛著，提醒帶狗散步的狗主。

但亦有住戶認為，「遛狗不撿狗屎」很討厭，但屋苑是公共場所，將「遛狗不撿屎，等於狗遛狗」這樣的標語橫額懸掛在顯眼位置，相當於公開罵人，也是一種不文明行為。「這就相當於以不文明懟不文明，整個小區的形象都被拉低了。」

物業管理人員：用語不文明，會盡快替換

針對事件，屋苑物業管理工作人員表示，橫額是住戶自行懸掛。屋苑內養狗的住戶很多，居民也反映過寵物隨地大小便的問題。在接到居民投訴後，物管工作人員不僅增加提示牌和文明公約，還在屋苑內設置多處寵物便紙箱。巡邏人員也及時向箱內添加便紙，方便遛狗居民隨時取用。「可能有些居民，實在看不慣個別遛狗者我行我素的行為，就製作懸掛了這些條幅。」

他直言，儘管這些條幅起到一定的效果，但用語不文明，懸掛出來影響也不好。工作人員會盡快撤下，替換成寫有「文明用語」的橫額。