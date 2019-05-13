內地相聲演員張雲雷調侃汶川地震遭批　微博致歉：深受良心的譴責

昨日（5月12日）是汶川大地震11周年。內地著名大型專業相聲社團「德雲社」演員張雲雷被曝出在之前的一段相聲演出中，以唐山、汶川、玉樹地震做題材，作為相聲表演的內容，引起內地輿論爭議。

德雲社相聲演員張雲雷和楊九郎，於2018年12月31日在青島跨年表演《大上壽》相聲節目時，一唱一和，稱「大姐遠嫁唐山，二姐遠嫁汶川，三姐遠嫁玉樹」，「三個姐姐多有造化，都是倖存者。」（北京日報）

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據《北京日報》報道，德雲社相聲演員張雲雷和楊九郎，於2018年12月31日在青島跨年表演《大上壽》相聲節目時，一唱一和，稱「大姐遠嫁唐山，二姐遠嫁汶川，三姐遠嫁玉樹」，「三個姐姐多有造化，都是倖存者。」

雖是「舊事重提」，但很多內地網民卻認為既然事情是真的，無論是不是今天，都不能以國難開玩笑。具有官方背景的「中國反邪教協會」透過微博刊文批評道，明星藝德滑坡早已不是新鮮事，「學藝先學德，做戲先做人」是梨園古訓，古人尚且如此，今人更當自覺擔當、嚴於律己。

隨後，中央和國家機關工作委員會旗下雜誌社「紫光閣」亦轉發這條微博，並稱文藝工作者不應急功近利，厚積薄發才是正途；「藝術素質要磨礪，藝術品德更要打磨」。

當事人道歉：深感後悔並深受良心譴責

今日（13日）凌晨1時左右，張雲雷在微博上發文道歉，稱自己於去年演出的相聲內容中曾提及「汶川」、「慰安」等相關內容，很欠考慮。雖然發生在去年，但自己意識到無論什麼時候、無論什麼樣的作品，這種做法都是不應該的，對此向德雲社致歉，向全體社會大眾致歉。「這一事件的發生完全是我個人的原因造成的！再次向全體社會大眾尤其是地震地區的同胞表示最深切的歉意！」

他又指，作為公眾人物，應當謹言慎行，事事做出表率，不應當在表演中提及全體國人的傷心事，這是對死難者同胞的不尊重，事後自己深感後悔並深受良心的譴責。今後一定努力加強自身「藝德」建設，提高自律意識，做到「德」在「藝」前。

公開資料顯示，張雲雷生於1992年，原名張磊，天津人，師承著名相聲演員郭德綱，目前是德雲社演出八隊的隊長。