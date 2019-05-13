【炫富？】北京小學有直升機降落校園　家長稱配合學校科技節活動

近日，一名北京學生家長被指為了孩子的科技節課題作業，把直升機開到學校，事件引發了網友的熱議，有網友認為學生家長是在炫富，還有網友質疑是否取得了飛行手續。 該名家長其後澄清，是由學校邀請在校園展示直升機，事前已辦妥所有手續，並沒有炫富之意。

直升機停泊在校園的一角。（網上圖片）

5月10日，北京海澱區楓丹實驗小學舉行科技節，有學生的科技節課題是直升機原理，於是該名家長在科技節當天親自將直升機開到校園內作展覽，學生也因此在科技節中獲獎。網絡流傳的微信群截圖中顯示，老師還對孩子父親表示感謝。同時，微信群的圖片亦看見直升機停在學校的一角，有不少學生在直升機旁拍照。

有不少網友認為學生家長把飛機開到學校是在炫富，還有網友質疑，這名家長將飛機開到學校是否取得了相應的飛行手續。

不少學生在直升機旁拍照，他們似乎都對直升機很好奇。（網上圖片）

昨日（12日）後，學生家長陳先生向傳媒澄清，指把直升機開進校園是應學校邀請，不是炫富或炒作。陳先生說，他是從事直升機觀光、培訓的工作，早在科技節前就接到了學校的邀請。學校老師因為知道陳先生的事務範圍，於是就詢問陳先生能否將直升機運到學校來給孩子們作展示。陳先生欣然答應，因為他也想通過自身來幫助更多的孩子了解航空知識，讓更多小孩能近距離接觸到直升機，「給感興趣的孩子埋下一個航空夢。」

事前做足準備工夫

對於網友的諸多關於飛行安全的質疑，陳先生詳細解釋說，他們在前一天就已經將所有的飛行手續申請妥當，在5月10日早上6點18分的時候，由兩名機長機長駕駛飛機，陳先生在地面指揮，將飛機停靠在校園內的，至1下午3點活動結束後，再由兩名機長將飛機開回基地。陳先生又解釋，直升機之所以選擇用「飛」的而不是「運」，的也是因為他了解過學校周邊建築、電線比較多，限高只有2米多，而飛機放在運送的車輛上高度就要超過4米，所以經考慮後還是決定直接降落校園。

（澎湃新聞）