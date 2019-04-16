北京微信群公開叫賣機場火車安檢扣押物品　大瓶噴霧15元一支

諸如噴霧、打火機、刀等物品不能帶上飛機，旅客若持有這些物品，往往會在安檢時被工作人員查扣，又或直接丟棄。 近日卻有內地網民爆料稱，有人透過微信公開販賣機場、火車等地方安檢查扣物品，貨品疑似來自首都機場、北京南站等地。

裝著噴霧的紙箱上有中國鐵路的標誌，其他多個紙箱上還出現了「北京南站」的字樣。（網上圖片）

網民「小A」舉報，有人建立「安檢扣押貨品」微信群，售賣多種安檢扣押的貨品，主要為大瓶的防曬噴霧和補水噴霧，涵蓋眾多品牌。對話截圖顯示，一名販售者稱，貨物是「新到」的，大多是還剩七八成的二手物品，又說貨物來自北京南站。除了噴霧，群裡還有瑞士軍刀、水果刀、指甲油、洗臉奶等出售。裝著噴霧的紙箱上有中國鐵路的標誌，其他多個紙箱上還出現了「北京南站」的字樣。

小A又說，大瓶噴霧都是15元人民幣一支，可以自己挑選品牌，如果想要的品牌沒有貨，賣家會找替代品，還可以做批發，大量進貨更便宜。當有買家對這些貨物的真偽存疑時，賣家會向對方發送一張《暫存危險物品通知書》的照片，以此證明這些貨物確實為安檢扣留物品。賣家聲稱，貨品主要來自北京南站、北京西站、北京站和首都機場，都超出暫存期，物主已經被視為自動放棄。

官方：第一次聽說這類情況

北京南站、北京站和首都機場向傳媒回應事件時，均表示是第一次聽說這類情況。

北京南站和北京站的相關負責人稱，火車站內的安檢工作以及安檢扣押物品的保管不由車站負責，而是由鐵路公安負責，「這些無人認領的物品有特定的處理流程，反正肯定不能讓個人倒賣出去牟利。」北京站相關負責人亦懷疑這些物品是否真的是安檢查扣物品，「即使有《暫存危險物品通知書》這樣的票據也未必百分之百是真的。」北京南站相關負責人表示，她已將情況向公安機關反映。

首都機場新聞中心的相關負責人則表示，機場的安檢工作是由集團下屬的安保公司負責，對於無人認領的安檢扣押物品最終如何處置，他需要先去了解情況再給回覆。

（津雲）