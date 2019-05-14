寧波驚見袋鼠鬧市「過馬路」　疑打架後情緒激動跳河逃出動物園

浙江寧波市一間動物園的員工12日早上發現少了兩隻袋鼠的蹤影，估計牠們逃出了散養區。 其中一隻逃到市區馬路上，13日被捉回；另一逃隻到14日凌晨在動物園內的山洞裏找到。

其中一隻出逃的袋鼠被寧波市民拍攝到在橫過馬路。（網上圖片）

13日清晨5時許，寧波警方接到市民報警，稱在鄞縣大道盛莫路十字路口看到一隻袋鼠。民警調看監控發現，一隻袋鼠快速從人行道竄出，在馬路中央短暫停留後拐了個彎，沿斑馬線跑到對面。

這是一隻由寧波雅戈爾動物園飼養的袋鼠，動物園方面表示，12日早上他們發現兩隻袋鼠逃出散養區，調動人力在1900畝的園區內尋找未果。當袋鼠出現在市區的消息傳出後，動物園工作人員和警方趕到時袋鼠已經逃走，其後經過兩小時搜尋，在一處工地上發現了牠，並由飼養員帶回動物園。

今日（14日）另一隻袋鼠在動物園內的一個山洞被尋回，這個山洞位於園內未開發區域，兩隻袋鼠目前狀態穩定，現已放回散養區。

動物園已尋回兩隻失蹤的袋鼠，目前情況穩定。（網上圖片）

動物園曾發生野狼出逃事件

據介紹，雅戈爾動物園袋鼠散養區共飼養灰大袋鼠、灰大白袋鼠、赤大袋鼠25隻，散養區面積約1萬平方米，三面用1.3米高的圍欄圍住，一面是通向外界的小河。有工作人員指，袋鼠平時都在散養區，估計這兩隻袋鼠可能是因為相互打鬥後產生過激反應，跳入小河逃離。

寧波雅戈爾動物園2004年6月開放，前身是寧波東錢湖野生動物園，過往沒有發生過袋鼠出逃的情況，但於2002年10月，動物園內有6頭野狼通過嘴拱、爪挖，掙斷鐵絲網出逃，警方和動物園方面先後射殺、毒餌誘殺5頭，另一頭在出逃兩個月後被園方找回。動物園的工作人員表示，在今次事後，會加強員工管理動物的培訓。

（澎湃新聞）