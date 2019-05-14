【人造景點】福建「老農牽牛圖」真相　大媽撥煙大叔收錢當模特兒

福建寧德霞浦縣楊家溪村的榕楓公園有一棵「榕樹王」，是當地相當有名的拍攝勝地。大量攝影發燒友慕名而來，用鏡頭拍下清晨薄霧中「老農牽牛」的絕美畫面。 未料近日有網民在微博上爆料，實際上所謂的「老農牽牛圖」完全是人為，甚至是收費擺拍，村民收錢後會配合走位，儼然是專業的模特兒。

不少攝影發燒友遠到而去，就是為了得到一張「老農牽牛圖」。（微博）

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據了解，榕樹王樹幹周長有12.6米，樹冠直徑達51米，覆蓋範圍極廣，且由於樹幹中空，有7個洞口可容人攀穿，故是網紅拍攝勝地。其中最著名的莫過於是「老農牽牛圖」，簡單形容就是「晨霧裊裊中，一位老農披着蓑衣，牽着老牛踽踽前行，一旁的榕樹虬根盤繞，密葉交錯中落下斑駁日光」。老農牽牛圖曾多次被登上《中國國家地理》雜誌，更是其中一款「中國美色．上」的系列明信片。

惟網民的公開的片段所見，現場實際上先是有一名大媽用力揮舞巨型葵扇，將燃燒雜物生起的濃煙，撥向在旁邊負責扮演老農等人的村民，營造煙霧迷漫的效果。至於在另一方向，明顯見到有大量遊客圍成一圈駐足拍照。

有內地傳媒向當地旅行社查詢，亦證實老農牽牛圖確是遊客付錢請人擺拍，大約價錢是300元一組人，每組固定會有3個模特兒出鏡，可以拍攝半小時。模特兒均是當地村民，現場直接付錢即可。職員更稱，「運氣好的話，可以蹭拍。」

（觀察者網／微博）