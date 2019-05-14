【中美貿易戰】每畝補貼340元遠超粟米　黑龍江大豆種植增加一成

中美貿易戰硝煙再起，美國大豆是其中一個雙方在貿易談判中的重要籌碼。中國官媒《央視》在周二（14日）報道，今年中國東北四省區及黃淮海地區，大豆種植面積大幅增加。 其中在大豆種植面積最多的黑龍江省，今年全省面積預計更可比去年的5351萬畝高出10%左右。

孫安富的1500畝農田，今年已全部改種大豆。（央視截圖）

其中一個受訪的海倫市種植糧食大戶孫安富透露，原來中國政府會給予大豆補貼每畝340元，遠較粟米高出295元，加上市場大豆價格不斷攀升，故所擁有的1500畝農田，今年已全部改種大豆，「去年種了1000畝粟米，500畝大豆，去年種大豆，種完之後補貼下來，補得比較多一點，今年就改種，都種大豆了。」

海倫市今年的大豆種植面積已達260萬畝，較去年增加60萬畝。（央視截圖）

報道更提到，海倫市素有「大豆之鄉」的美名，今年種植大戶已不約而同擴種大豆。據海倫市副市長王寶峰表示，今年的大豆種植面積已達260萬畝，較去年增加60萬畝，其中原因就是中國政府提出的大豆振興計劃，不少農民看到有好處，加上市場價格理想，成本效益更佳。

事實上，農業農村部早在今年年初就發布《大豆振興計劃實施方案》，中國將擴大東北、黃淮海和西南地區的大豆種植面積，力爭在2020年大豆面積達到1.4億畝、2022年達到1.5億畝，其中2019年大豆面積要增加1000萬畝。

（央視）