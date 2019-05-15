思念長期在外工作的父母　孤寂四川小學生自編自導自演「被綁架」

四川瀘州一名小學生近日自編自導自演一齣「被綁架」的戲碼，理由卻是太想念在外工作的父母，希望能藉此獲得關注，令人鼻酸。

事發在上周三（8日）下午，警方接獲報案稱街道上停放的一輛小貨車，車內有一名男童，其手腳被捆綁，嘴巴塞毛巾，懷疑遭人綁架。

男童被發現時手腳被捆綁，嘴巴塞毛巾，懷疑遭人綁架。（封面新聞）

警方大為緊張，立即派人趕到現場，果然見到一名男童在路邊破舊的小貨車內，至於手腳上捆綁的繩索和塞進嘴巴的毛巾則已被人解開。男童不停地哭泣，又稱手痛、麻痺無法動彈。警方其後通知醫護人員到場為男童檢查，幸無大礙。

據男童自述，當天他外出找同學玩耍時，剛走到一處街口，就被人往臉上噴灑不明液體，隨後就感到頭暈，並在迷糊見到有「金色頭髮」的人一直尾隨身後，轉醒後就發現已經被綁捆在車內。

然而，警方分析如果綁匪要蓄意報復，男童的身體不可能毫髮無損；如果是圖財，男童身上唯一值錢的手機卻沒被取走。此外，貨車旁邊是民宅，隨時都可能有人從旁經過，綁匪要在此作案，勢必會被人見到。與此同時，警方調取案發現場周圍的閉路電視畫面後，沒有發現任何異常，當天下午更有不少民眾在附近玩耍，沒有可疑。

男童最終承認是太思念在外工作的父母，遂自編自導自演「被綁架」。（封面新聞）

案件的疑點愈來愈多，最終男童承認是十分思念自農曆新年過後就外出工作的父母，深知如果打電話要求父母回家，肯定不獲同意，於是就自編自導自演一齣「被綁架」的戲碼，希望以此引起的關注。據了解，男童在城區某學校就讀，家中只有祖父、祖母，但二人亦常常要要外出工作，故經常感到孤單寂寞。

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