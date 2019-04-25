【虎毒不食兒】江西一對父母疑虐待10個月大腦癱嬰兒：只想他死

近日有網民爆料，江西南昌一對父母疑似虐待其10個月大的嬰兒，在一段曝光的影片中，涉事父親把小孩抱坐在身上，小孩大聲哭泣，父親連續掌摑小孩6次。事件引起社會關注，當地婦聯目前已經介入調查。

在曝光的影片，涉事父親多次掌摑嬰兒，又突然將其舉高。（影片截圖）

根據爆料的影片和聊天記錄，小孩於去年6月份出生，至今抬頭不穩，不會坐，也不會抓物件，懷疑是腦癱患兒。而由於孩子經常哭泣，父母經常打孩子。孩子母親曾在媽媽群組裏稱，「孩子每天就是哭哭哭，也不想給孩子做康復，只想他死，每天爸爸下班都要打幾個小時。」

在孩子母親與朋友的聊天對話中，該母親還稱孩子已經確診為腦癱患者，並說「誰會要這種攤子，我爸問福利院人家都不收」、「能送掉最好，容不下」、「我倒霉成這樣，不敢相信」，疑似想把孩子送走。

事件曝光後引起輿論關注，網民一致聲討涉事父母：

「禽獸不如。」 「不忍心看，孩子有甚麼錯，要這麼虐待？還是人嗎？」 「當父母，為甚麼不需要考試？」 「虎毒不食子，如果沒有準備好面對孩子的一切，為甚麼把他帶到這個世界上來？」 「別這樣對待一個生命，好難過。」

惟孩子的媽媽其後回應稱，網上曝光的影片實際上是她拍攝的，拍好後只傳給朋友看。她表示，爸爸當時只是一時激動動手，事發後感到非常後悔，並稱以後再也不打小孩。孩子媽媽指，孩子沒有受傷，目前狀態良好，希望此事到此為止。

據悉，當地婦聯於周五（25日）到當事人家中調查，證實孩子確為腦癱患兒，但沒有發現這對父母有虐待行為，指網傳打孩子的影片只是偶然行為，已對當事人批評教育。

（北京時間）