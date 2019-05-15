升降機內起爭執　湖南女業主水潑六旬清潔員再施「李三腳」

湖南長沙一名大廈清潔員日前乘升降機清理垃圾時，懷疑引起一名女業主不滿，雙方在電梯內起爭執。 女業主向清潔員潑水，又向對方踢了三腳，過程被閉路電視拍下，事件引起公憤，但至今女業主仍不願意出來道歉和賠償。

女業主連續三腳踢向年邁的清潔員身上。（片段截圖）

5月11日下午1時，63歲的清潔員鄭女士來到長沙富灣國際小區工作，她就乘1號升降機上39樓，然後逐層清運垃圾。在閉路電視畫面看到，除了垃圾桶，升降機地面還有不少紙皮等物品。當電梯抵16樓時，鄭女士出去清運該樓層的垃圾，期間一名身穿藍衣的女子進來，鄭女士指目前正清運垃圾，希望該女子轉用第二部升降機，但女子表示心情不好，就是要乘這部升降機。

此後雙方發生爭執，藍衣女子伸腳踹翻垃圾桶，而鄭女士則將翻倒的垃圾桶拖拽回來。閉路電視顯示，拖拽期間，女子手肘夾着的水壺掉下，拋灑出水花，不知有意定無意潑向鄭女士，而當女子想撿起水壺時，鄭女士撿起一包白色塑料袋向女子拋去。此舉似乎惹怒女子，她抬起腳，連踹鄭女士三下。

女業主企圖將鄭女士的垃圾桶扔出升降機外。（片段截圖）

女業主事後拒道歉賠償

鄭女士覺得很委屈，當場就在升降機內哭起來。事後，鄭女士在物業公司人員陪同下前往醫院就診，據了解，鄭女士當時是按規定的時間內利用貨𨋢去清理垃圾，並無違反規定。

由於爭執的過程被閉路電視拍下，藍衣女子被確認是16樓的一名業主，但至今她仍不願意出來道歉和賠償，只委托其姨父朱先生前往派出所調解，朱先生承認侄女行為魯莽，並向鄭女士表示歉意，但鄭女士就堅持要女業主通過媒體道歉，否則不會和解。

當地的派出所已經展開調查，有律師認為如該女業主被判定故意傷害導致鄭女士受傷，應賠償醫療費、護理費、交通費等為治療和康復的合理開支，以及因工傷減少的收入。如果司法鑑定鄭女士構成輕傷，女業主還將承擔相應的刑事責任。

（瀟湘晨報）