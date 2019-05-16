【我的野蠻女友】被暴打扯爛衫強脫褲　貴州男報假警求拘留避難

貴州貴陽一名男子日前報警，聲稱遭人斬傷，惟警方上門後發現並無此事，實情是男子畏懼性格兇悍的女友，想藉此到派出所「避難」。 男子最終如願以償，因為報假警、擾亂公安機關正常工作秩序被帶走處理，面臨拘留5日及500元人民幣以下罰款。

男子報稱遭人斬傷，實情是被女友暴打後希望能到派出所「避難」。（看看新聞）

據警方介紹，男子的女朋友在夜場兼職，下班時間一般已是凌晨時份，且經常滿身酒氣。男子不滿女朋友喝酒太多，女朋友又不滿男子在其他地方喝酒，二人經常爭執吵架。

男子當場就向警方承認是報假警，「帶走吧求你們把我，我想走走不掉」，而且今次更是「衣服被她扯爛在那邊，睡褲被她脫下來走不掉。」事實上，警方發現男子與女朋友交往至今，已先後多次報警。

男子堅持要被帶走才能擺脫女友。（看看新聞）

警方了解情況後，先是好言相勸「能過就過，過不了就分手，又不是小孩子過家家」，不能報假警擾亂公安機關正常工作秩序。但男子堅持被警方帶走才能擺脫，「給我一個深痛的教訓，讓我分開才會自由，要不然真的跑不掉」。

最終警方如其所願，以報假警、擾亂公安松關正常工作秩序的罪名，將男子帶返派出所處理。

（看看新聞）