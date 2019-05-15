前妻與現任女友巴士相遇互毆20分鐘　青島男安坐「觀戰」一言不發

近日在山東青島，一名男子和女友搭乘巴士，未料一上車就遇到該男子的前妻。前妻與現任女友隨後發生爭執並在巴士上大打出手，同車乘客看到後上前勸解，卻無濟於事。二人直到警方到場勸阻才肯收手，互毆過程長達20分鐘，而整個事件的「男主角」卻始終坐在車廂後排一言不發。

圖中右方座位上一名的女乘客「起飛腳」踢了一名剛上車的女乘客。（影片截圖）

據內媒報道，事發在上周三（8日），從巴士的閉路電視片段看到，一名女乘客走到關愛座時，被座位上一名女乘客踢了一腳，二人隨即發生爭吵，緊接著互相毆打對方。

據巴士司機江某憶述，當時有其他乘客去勸架，惟二人情緒激動，根本不理會旁人勸解，更從車廂中間位置拉扯到司機駕駛座附近，接著又扭打到車廂尾部。江某唯有報警求助，並疏散車廂內的其他乘客，以免被二人誤傷。直至民警趕到，這兩名糾纏了近20分鐘的女乘客才被強行分開，由警方帶走處理。

至於二人大打出手的原因，據參與勸架的乘客介紹，糾紛是由私人感情問題引發的。從二人爭吵的內容得知，後上車的女乘客是與其男友一起上車的，而先乘車的女乘客是該男子的前妻。前妻見到前夫現任後一時氣憤，於是「起飛腳」挑釁。但令人不解的是，當事男子並未參與前妻與現任之間的糾纏，而是始終坐在車廂後座淡定「觀戰」，也未上前勸解。

事件曝光後引起網民熱議，多數人都痛批「男主角」沒有擔當:

「作為一個有點擔當的人，哪怕是你認識的朋友，也會上前幫忙，何況是兩位跟你有關係的人？」 「一言不發？這男的能不能有點擔當。」 「坐山觀虎鬥啊。」 「女人何苦為難女人。」 「為這樣的男人不值。」

（梨視頻）