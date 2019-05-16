【文化輸出】國產劇《雞毛飛上天》印尼熱播　官媒：掀「中國熱」

2017年首播的中國國產時裝電視劇《雞毛飛上天》近期正在印尼熱播，據官媒《新華社》旗下《參考消息》報道，該劇在當地大受歡迎，「更是在印尼觀眾中掀起了一股不大不小的『中國熱』，劇中主人公不向命運低頭的奮鬥故事打動了眾多印尼觀眾的心」。

報道引述其中一名劇迷動畫設計師魯迪表示，《雞毛飛上天》對他而言是富有哲理，從中可以看到自己與國家的關係，至於其妻子則是為劇中主人公的愛情故事而感動，「很多印尼民眾對中國的印象是被謠言包裹着的，但實際上真實的中國跟印尼有很多共同之處，人們都很樸實、善良，愛情都一樣美麗」。魯迪認為《雞毛飛上天》展現了中國的過去與現在，讓印尼民眾了解中國是如何從一個貧窮國家成為在世界舉足輕重的大國，「一下子拉近了我們跟中國的心理距離。」

國產電視劇《雞毛飛上天》在印尼大受歡迎。（網上圖片）

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《雞毛飛上天》是講述在義烏浙商三代人的拼搏歷程，先是祖父從「雞毛換糖」的小生意起家，兒子其後另立爐灶離鄉創業，未料過程中遇到極大困難，甚至被迫要變賣資產，最終是憑孫子們的努力走出困境。報道形容，《雞毛飛上天》「折射了個人命運起伏與國家和時代變革的相互關係」。

據了解，《雞毛飛上天》是中央廣播電視總台與印尼國家電視台，在簽署「中國劇場」播出合作協議後的印尼首播劇，於2018年10月15日開始播出，由於反響強烈，目前正在重播。

印尼國家電視台台長赫爾米．葉海亞亦在接受訪問時直言「《雞毛飛上天》是我們播放過的最好的電視劇之一」，並介紹去年10月21日至27日的收視報告數據，指出自播出以來，《雞毛飛上天》在電視劇收視率排名中穩居頭兩位、在所有節目收視率中位列前十，甚至令印尼國家電視台的總收視率一度被拉高。

《雞毛飛上天》是中央廣播電視總台與印尼國家電視台，在簽署「中國劇場」播出合作協議後的印尼首播劇。（網上圖片）

赫爾米．葉海亞認為，優秀中國電視劇在印尼熱播有利於增進印尼人民對中國的了解，促進兩國文化交流與文明互鑒，尤其印尼民眾對中華文化並不陌生，很容易對中國影視作品產生共鳴。例如赫爾米．葉海亞的家鄉南蘇門答臘省首府巨港市，當地有不少華人定居，建築、飲食都相當受中華文化的影響，甚至流傳不少關於中國的故事與傳說，「很多印尼人都知道鄭和的故事，印尼當地有不少紀念鄭和的設施。」赫爾米．葉海亞希望今後有機會拍攝印尼有關中國故事與傳說的紀錄片，亦希望能前往中國拍攝印尼民眾感興趣的題材。

（參考消息）