【食品安全】內媒揭外賣員大多偽造健康證　30元有交易包過審核

內地不少外賣平台例如餓了麼、美團外賣等，都會為維護口碑及食品安全等而要求外賣員辦理健康證明。 惟有內地傳媒揭發，偽造健康證件在網上比比皆是，最便宜僅30元（人民幣．下同）就有交易，賣家更承諾保證能通過審核。 更有甚者，有外賣平台配送站負責人同流合污，收費為外賣員極速辦理健康證。

內媒記者在網上搜尋關鍵字「健康證」，輕易就找到多個與辦理健康證有關的聊天群組。在其中一個聊天群組，管理員在內媒記者加入後很快就私訊詢問，表明不需要體檢，只要姓名、年齡、工作所在地等資料即可，全國各大小城市都無問題，索價30元一張，並保證可以通過外賣平台的審核。

網上輕易搜尋到偽造健康證的資訊。（中國之聲）

偽造的健康證半小時後後就能收到，其外觀上幾可亂真，甚至有工作所在地疾控中心的蓋章、健康證編號及條碼。管理員承認，這些健康證很多都是修圖製成，「外賣用當然是P的。」值得一提是，雖然全國不少疾控部門均有提供網上查驗健康證號服務，但實際操作中仍是以人手審核為主，證件太多人手太少，核驗效果並不理想。

「我不幹的原因就是70%到80%的騎手（外賣員），健康證都是假的，辦的話就是交20塊錢給站長，然後就把假健康證給辦下來了」，江蘇南京的張先生曾經當過外賣員，他更透露由於外賣平台間競爭激烈，外賣員流失率高，所以各個配送站都人手短缺，故有的配送點為求方便，索性協助偽造健康證。

偽造健康證外觀上幾可亂真。（中國之聲）

內媒針對偽造健康證一事致電政府熱線查詢，未料竟被不斷「耍太極」。以江蘇南京為例，工作人員稱可以諮詢工商、市場監管或衞生部門，但致電市工商行政管理局後，該局工作人員就稱健康證相關問題要詢問衞生局，至於市疾控部門則稱只負責辦理證件，沒有執法權，並不負責投訴舉報。

（中國之聲）