【故態復萌？】浙江公立醫院被視覺中國控告侵權　索償4.2萬元

視覺中國此前捲入版權風波，其後更被揭發以保護版權之名行敲詐勒索之實，將能得到的圖片都標註為「版權所有」，甚至包括不屬於公司或是公有領域的圖片，然後再向真正的版權所有者發函追討賠償。 視覺中國網站事後整改超過半個月後始重新運作，未料有內地傳媒近日再發現，視覺中國疑似故態復萌，在浙江海寧控告一間醫院侵權。

視覺中國此前捲入版權風波，被天津網信辦進駐督導整改。（資料圖片）

據報道，浙江海寧法院日前審理一宗著作權侵權糾紛案，當地一間醫院因在官方微信中使用10張圖片，被視覺中國的運營公司以侵害作品訊息網絡傳播權為由告上法庭。視覺中國請求法院判處涉事醫院刪除並停止使用侵權作品，同時賠償損失4萬元（人民幣．下同）及合理開支2000元。

視覺中國提供的證據，是其網站上所展示的10張涉案圖片，都有加註「視覺中國」及其合作方「GettyImages」的水印，並附有版權申明，同時有提供GettyImages的授權文件。視覺中國表明，涉事醫院實際共侵權47張圖片，除了本案訴訟的10張圖片外，其餘37張圖片會保留訴訟權利，如不能調解則會另案起訴處理。

涉事醫院則在庭上解釋，涉案圖片都是經由百度下載，下載時沒有顯示出處，且視覺中國一方所提供的證據，並不能充分證明版權歸屬。涉事醫院特別以視覺中國的版權風波為例子，稱其將國旗、國徽、黑洞等圖片加註水印，但實際上並不擁有版權。涉事醫院又稱其是一間非牟利公立醫院，在官方微信上使用該些圖片，主要用於健康知識的宣傳，屬於合理使用。

（北京青年報）