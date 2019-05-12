視覺中國正式恢復營運　新增舉報功能　網站無法註冊新帳戶

視覺中國網站關閉整改一個月後，今日凌晨0時起正式恢復上線營運。與整改前不同的是，目前無法透過網頁註冊新帳戶、新增「舉報」功能等。

5月11日，視覺中國發布聲明宣布網站重開。（視覺中國網站）

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5月11日，視覺中國發布聲明稱，自2019年4月11日主動暫停網站運營以來，公司成立專項工作組進行全面自查，並開展整改工作。經過用戶測試，整改已達到預期目標，因此在12日零時開始恢復網站上線運營，開始向客戶全面提供服務。

聲明稱，視覺中國主要在3方面對網站進行整改，一是內容審核方面，公司展開對平台存量內容的審核，排查敏感有害信息；二是在版權運營管理方面，完善優化公司《版權信息標註規範》，規範平台內容權屬分類和收費標註信息，細化版權聲明、第三方權利提示和使用說明；三是新增舉報功能，方便客戶對涉嫌「政治類」、「暴恐類」、「色情類」、「低俗類」、「侵權類」、「其他」等六大類有害內容進行舉報。公司將及時處理相關舉報。

不登錄無法搜索圖片

雖然視覺中國網站目前已可以正常訪問，但若不登錄將無法搜索圖片，只能查看網站相關介紹。

此外，視覺中國網站目前無法正常註冊新帳戶，在線客服對此表示，目前網站只對已合作或有購買需求的客戶提供服務。無下載權限的用戶登錄後，網站會顯示「請聯繫您的銷售代表」，亦無法進行圖片搜索。

之前因為標注版權而引起爭議的國旗、國徽、黨旗等圖片，目前在網站內仍然下架。搜索相關關鍵詞後，會出現「我們的內容還在審核中，將盡快全面恢復上線。如需查找素材服務，請聯繫您的客戶代表或點擊在線客服留言。」「抱歉，未找到與相關詞相關的圖片，同時您也可以使用同義關鍵詞或減少篩選範圍再進行嘗試。」