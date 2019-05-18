河北邯鄲精神病院男病人深夜逃走　岳父岳母熟睡中被殘忍殺死

河北邯鄲市魏縣漳南精神病院日前有一名男性精神病人深夜逃走，其後竟殺死鄰近村莊一對熟睡中的夫婦。 目前警方已介入調查，值得一提是，死者正正就是該名男精神病人的岳父岳母。

據最先在網上披露事件的貼文指，事發在周日（12日）深夜11時許，一名男性精神病人逃走後，闖進野胡拐鄉野西村，翻過圍牆進入一戶栗姓的民宅，並用鐵鍬及剪刀將熟睡中的栗氏夫婦殺死，且是「極其殘忍的手段」。貼文提到死者家屬多次與院方協商，但都被推諉拒絕賠償，且事發至今數日政府都不聞不問。

該名男精神病人殺死熟睡中的岳父岳母，現場血漬斑斑。（微博）

內地傳媒隨後向胡拐鄉派出所求證，獲確認事件屬實，並稱派出所在接獲報案後，已移交刑警隊調查。

至於魏縣漳南精神病院則進一步披露當時細節，據負責人表示，當晚有為該名男精神病人扣好約束帶，但其在10時30分許掙脫成功，從病房內偷走出去。醫生查房時發現失蹤，未幾就見到該名男精神病人躲到屋頂並拒絕下來，最後更趁其他人準備上去捉人時從相反方向逃走。

院方立即四處尋找，同時通知該名男精神病人的家屬絕對不要開門，未料他竟會直接闖進岳父岳母家中，將熟睡中的兩人殺死。岳父當場死亡，岳母則延醫搶救後證實不治。該名男精神病人翌日在魏縣縣城被抓獲，當時手持有一把剪刀，但暫時未能確忘是否就是兇器。

（北京時間）