台灣精神病男狠心弒母：不忍母親持續受苦！

台灣新北市三峽一名領有精神障礙手冊的宋姓男子，疑因情緒失控，稱不忍母親持續受苦，在家將臥病在床母親勒死。新北市衛生局表示，該男因精障長期受三峽衛生所訪視，也長期就醫服藥，狀況穩定；另該親友這周才幫宋母申請長照，該母非長期臥床，前天到家評估，昨天正式核定，沒想到發生憾事。

衛生局心理衛生科長杜仲傑表示，精障為各轄區衛生所管，三峽衛生所自2015年就有定期關懷訪視個案，訪視狀況穩定，另該男也會自行就醫，在醫院獲日間照顧，服藥穩定。對昨事發原因沒辦法揣測，進入司法程序請檢調釐清。

衛生局專委陳玉澤表示，該案母親家屬這周剛幫母親申請長照服務，是新申請個案，前天到家評估，也當場表明符合資格，昨天正式公文核定，不料昨晚發生憾事，來不及用上。據訪視了解，該案母非臥床，但行動不便，申請交通、喘息及家服等長照服務。

杜仲傑表示，長照有電話專線1966，有長照整合訊息。另就醫也有長照出院準備服務窗口，會主動協助安排出院後長照服務。陳玉澤表示，除非家屬說要去機構或是請看護不要長照，否則這算是出院SOP，不會落掉。該案母親先前出院，應未到長照程度，但最近跌倒疑似導致失能，沒有請看護，這周才申請長照。

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