【誤當貨物】杭州機場裝卸工人在貨櫃內休息　一覺醒來被送到廣州

浙江杭州一名機場裝卸工人在一個貨櫃內休息，豈料被誤當貨物一同打包裝運入飛機，一覺醒來，人已經身處廣州。

浙江杭州一名機場裝卸工人在一個貨櫃內休息，豈料被誤當貨物一同打包裝運入飛機。（視覺中國／示意圖）

民航華東局上周六發出的一份《民用航空行政處罰決定書》顯示，今年1月31日，浙江順路物流有限公司勞務派遣的打板員，在順豐航空庫區進行貨物打板工作，期間進入貨櫃內休息，後該貨櫃被裝運至順豐航空O37190航班，該打板員隨航班在2月1日12時25分在廣州落地。

民航華東局認為，上述行為涉嫌未建立安全隱患排查治理制度和程序，且未及時發現、消除安全隱患。根據《民用航空安全管理規定》第二十條規定，「民航生產經營單位應當建立安全隱患排查治理制度或者未採取措施消除安全隱患的，由民航行政機關給予警告或者處1萬元（人民幣，下同）以上3萬元以下的罰款」的規定，予以行政處罰1萬元。

資料顯示，事發的O37190航班是由順豐旗下的順豐航空運營，往返杭州、廣州兩地，專門負責運送快遞貨件，沒有載運旅客的功能。有內地民航專業人士表示，雖然貨機貨艙一般具有加溫加壓功能，能夠維持生命必須的溫度和壓力，但如果此次工人誤入的貨櫃被裝載進入沒有加溫加壓功能的貨艙，很有可能會發生悲劇。

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