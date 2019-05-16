【單身狗點算】河南美容院騎呢規定員工社交媒體放閃　唔做被勸退

河南一間美容院昨日（15日）向員工發通報，要求他們配合公司的活動，在社交媒體上載夫婦或情侶的合照，否則會被勸退。 不少網友認為這不合適、涉嫌違法，律師亦認為通告所列出的規定不具法律效力。

河南李偉醫療美容有限公司向員工發通告列騎呢要求，引起網友熱議。(網上圖片)

5月15日下午，河南濮陽李偉醫療美容有限公司的通告，要求員工配合公司5月20日真愛見證系列活動，有家庭或正在談戀愛的員工必須在5月20日之前，將夫妻或情侶合影放於社交媒體。公司行政部會逐一檢查，如發現未有做到者，將一律勸退。

通告被公諸於網絡，有網友指規定很「騎呢」，認為員工的社交媒體屬其個人空間，當由員工自主決定發布甚麼內容；相關企業也不應淆亂公私界限，干涉員工的私域自由。

河南晟大律師事務所律師王四化表示，按照《勞動合同法》相關規定，用人單位與勞動者解除勞動合同的，須協商解除或勞動者的行為有違反勞動合同法之相關規定行為的。該公司所發布的通知中有關「沒有做到者，一律勸退」的內容，不能作為與勞動者解除合同的依據。

內地記者就此事向美容機構查詢，一名姓崔的經理確認通知真有其事，但強調只是他們內部員工的一個活動，並不會真的去勸退不「放閃」者。

（大河報）