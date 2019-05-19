【中美貿易戰】疑因美國場景太多　新劇《帶着爸爸去留學》被撤擋

中美貿易戰越演越烈，連影視圈也懷疑受到波及。原定於今日（19日）在多個內地電視台、網絡平台播放的新劇《帶著爸爸去留學》，疑因劇中美國場景太多，被臨時撤擋，由Angelababy主演的電視劇《我的真朋友》代替。

《帶著爸爸去留學》疑因劇中美國場景太多，被臨時撤擋。（劇集宣傳海報）

+ 2

《帶着爸爸去留學》由孫紅雷、辛芷蕾、劉敏濤等演員主演，原定今日在東方衞視、浙江衞視、騰訊視頻、愛奇藝、優酷等5大平台聯合播放。但在上周五（17日）卻突然宣布撤擋，由原定於6月播出《我的真朋友》頂上。

對於《帶著爸爸去留學》撤出檔期的原因，以及什麼時候復播，目前片方和播出平台方面並無明確說法。

據了解，該劇的主題是赴美留學，講述父母陪子女在美國留學的故事，有指因為涉及中美生活、文化的探討，加上有大量美國場景，被認定為「不合時宜」。內地電視劇及網劇資訊發布平台「微博電視劇」曾指，《帶着爸爸去留學》是由於中美貿易戰而撤檔，但之後又刪掉相關字句。

網民熱議：