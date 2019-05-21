TFBOYS王源小鮮肉變煙鏟　餐廳抽煙片段曝光　事後道歉並接受處罰

內地人氣男子組合TFBOYS成員王源5月20日在北京與其他明星在一間日式餐廳聚會時，全程煙不離手，其青春偶像形象隨即崩塌。有粉絲無法接受，紛紛衝去他的微博下喊著要「脫粉」。 王源事後發出道歉聲明，但由於王源在室內吸煙涉嫌違反法例，引起有關部門關注，市衞生監督所介入調查。

王源抽煙被指手勢純熟，或顯示其煙齡不淺。(網上圖片)

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20日，王源與賈乃亮等娛樂圈中人，在北京工人體育場附近的一間日式料理餐廳聚會的片段被媒體曝光。片段之中，18歲半的王源被拍到煙不離手，頻頻吸煙吞雲吐霧，而且抽煙的手勢看似很駕輕就熟，外界估計煙齡不淺。

事件曝光後，有網民指公眾場所理應禁煙，質疑王源違法。對此，北京市衛生監督所已介入事件，黨委副書記王本進表示，朝陽區衛生監督所已派人到現場調查取證。北京衛生監督亦在網上發文指，如果王源在公眾場所吸煙的情況屬實，將依法進行處罰。又呼籲作為公眾人物，應自覺維護法律法規，傳播正能量。

而根據法律規定，在公共場所吸煙，場所負責人不勸阻的話將遭受罰款5000-10000元，對於吸煙的個人一般將處罰50元，拒不改正的將處罰200元。另外，北京控煙協會會長張建樞表示，為公眾人士，更應該注意社會影響他建議王源能夠主動公開道歉並接受處罰，不要讓自己辛苦建立的良好形像受損。

王源在公共場所抽煙遭曝光。（微博截圖） 王源事後發道歉聲明，指事後深刻反思自己的行為，對造成的不良社會影響感到十分抱歉和愧疚，又說自己做了錯誤的示範，會承擔相應的責任並接受處罰。今後會更加注重自身的言行，希望大家不要效仿他的錯誤行為。 王源出道以來一直給人乖巧正面的形象，在餐廳抽煙畫面曝光後，看網友皆感到震驚不已，在網上引起熱烈討論，還登上微博熱搜，「央視青少年代表形象坍塌」、「這是上春晚央視力挺的中國新青年該有的形象嗎」、「年紀這麼小就抽煙」、「不是要當歌手嗎？抽煙？」也有網友質疑從王源動作如此熟練、輕鬆，「看姿勢這煙齡不短了」、「真的是18歲成年才抽的？」質疑王源身為官媒讚譽有佳的少年偶像，卻在公共場所抽煙，「怎麼做青少年的榜樣」。 粉絲更是無法接受，紛紛衝去他的微博下喊著要「脫粉」，表示：「你徹底顛覆了我對你的認知，果然娛樂圈裡哪有那麼單純的人」。

王源的隊友易烊千璽是世界衛生組織的禁煙大使。（VCG）

曾在聯合國演說 隊友是禁煙大使

王源與王俊凱、易烊千璽2013年組成男子組合TFBOYS出道，深受內地粉絲歡迎，單是王源就在微博就有逾7000萬粉絲關注。更有瘋狂粉絲為了幫王源慶祝生日，出資贊助點亮鳥巢15000平方米的巨屏，以及在全球最大的10架飛機內，換上慶祝王源生日的廣告牌。

而王源本身亦形象正面，他在2017、2018年參加聯合國經濟及社會理事會青年論壇並以英文演講，是第一位受邀聯合國青年論壇的中國藝人；2017年出任聯合國兒童基金會青年教育使者﹐又成立「源公益專項基金」，美國《時代雜誌》評選為「最具影響力青少年」之一；到2018年，王源又出任「聯合國兒童基金會大使」。他的隊友易烊千璽亦是世界衛生組織的禁煙大使。

但這並不是王源第一次爆出醜聞，2016年就曾經有片段曝光，當時只有16歲的王源與朋友閒談期間提及黃色話題。其後王源又自揭在出道初期曾經假唱。

(綜合報道)