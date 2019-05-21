中國人奪UNIQLO x Pokemon T恤設計大賽冠軍　淘寶早有售疑違賽規

由 UNIQLO （優衣庫）所舉辦的全球 T 恤設計大賽「UT GRAND PRIX」（下簡稱 UTGP），今年（2019 年）以《精靈寶可夢》（《寵物小精靈》／Pokemon）為主題，獲18000份參賽作品，是有史以來最多的一次。 UNIQLO昨日（20日）公布得獎名單，冠軍為中國設計師Li Wen Pei。但卻有網民爆料指，其設計作品過去早在淘寶上販售，疑違反比賽規則。

中國設計師Li Wen Pei 以鯉魚王及鯉魚龍圖案混合設計的T恤，成功奪得UTGP 的第一名。（uniqlo）

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中國設計師Li Wen Pei 以鯉魚王及鯉魚龍圖案混合設計的T恤，成功奪得UTGP 的第一名。其中得獎感言中寫道，這件T恤設計的主題是「海洋之王」，獨特之處在使用圖騰風格來呈現。而鯉魚王及鯉魚龍之間的對比，也絕對讓人印象深刻，從弱進化到強大就像一個奇蹟。

卻有眼利網民發現，Li Wen Pei 的參賽作品過去曾在淘寶上販售，包括T恤、手機殼上都能看到相同的樣式。而在2017年7月，Li Wen Pei 亦曾在微博發表該圖案。

或因違規被取消資格

暫時未知事件是否涉及抄襲，還是設計者將作品印製T恤、手機殼發售，再把同一設計投稿參賽。而Li Wen Pei 則透過微博發表聲明，稱自己過去曾使用這個圖樣做過少量的同人手機殼，卻被其他盜版商盜印販售。

不過，即使Li Wen Pei 沒有抄襲，「舊稿重投」很可能已違反比賽規則。UTGP設計大賽的參賽規則提到，投稿作品需為未發表之作品，「如果作品已經通過優衣庫以外的渠道公開發售，優衣庫可在不事先通知參賽者的情況下，取消獎品並終止印製以及銷售獲獎T恤。」

事件在內地網絡引起討論，有人直言是「丟臉」，也有人認為很可惜：