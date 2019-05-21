海南一醫生舉報自己開藥收回扣「我們都這麼幹」　當地衛健委調查

內地醫院常爆出醫護人員唯利是圖、收取病人禮金，或透過賣藥賺取回扣。海南萬寧市一名醫生日前就向當地傳媒舉報，包括自己在內的多名醫生收受藥商回扣，所在衛生院的管理層卻對此視而不見，甚至可能參與其中。

涉事衛生院。（海南特區報）

海南萬寧市和樂中心衛生院的醫生華生（化名）爆料指出，該院門診部一些醫生業務量大，若一個月看病開出10萬元（人民幣．下同）藥物，即可獲得1.5萬元的藥品回扣金額，醫生藥物回扣佔比10%至15%。作為證據，他還提供多張自己此前收受回扣的清單。

華生說，雖然2018年6月的清單顯示回扣金額只有98元，同年7月清單是187元，但他每月獲得的藥品回扣總額不止於此。「每個藥商都有單獨的單子，錢也是單獨結算的，每一張單子對應的只是一家藥商。」他表示，自己開藥相對少，平均每月回扣約為1000元。華生還稱，衛生院管理層對收回扣知情但視而不見，因此他決定透過舉報「淨化行醫環境」。

院長：沒聽說過收回扣一事

對於醫生收取藥商回扣一事，衛生院唐姓院長表示沒有聽說過，亦未聽聞有醫生私自與藥商接觸。「這個是明文規定的，醫生不准拿藥品回扣，也不准與醫藥代表有私下的交易和聯繫。」下一步他會在院內進行調查，如果發現存在醫生拿藥品回扣等違規行為，將嚴肅處理。

唐院長說，由於一些醫院存在過度治療的情況，醫生一次給病人開很多藥，「所以我明確要求，藥品數量不能一次性開超過3天的量。一年前，我們院平均每個門診處方藥的價格是80元，現已經控制在71元。藥品銷售收入佔醫院收入的比重，也從之前的75%下降到了65%。」

萬寧市衛健委相關負責人表示，他們在4月初已收到關於此事的舉報，已成立專項調查組，將在近期開展調查工作。

（海南特區報）