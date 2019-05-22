北京通州區推「人才住房」　諾貝爾獎得獎者等免租住千呎豪宅

為吸納人才，首都北京通州區政府在周二（21日）發布通知，諾貝爾獎、圖靈獎（Turing Award）、菲爾茲獎（Fields Medal）等國際大獎的得獎者；中科院、工程院院士；國家最高科學技術獎的得獎者等，都在可通州免費租住面積不大於1000呎的「人才住房」；若選擇租金補貼，則租住任何住房後每月可獲補貼2144元人民幣。

諾貝爾獎得獎者等的第一級人才，在通州區創業或工作則可獲免費租住不大於1000呎的「人才住房」。（路透社）

據《關於開展2019年度通州區人才公寓配租工作的通知》，所謂「人才」須符合相關認定標準，且已在2017年6月後首次繳納社保。通知規定，申請人需要自首次在通州區繳納社保後兩年內提出申請，同時要在通州區創業或受僱並簽訂3年或以上勞動合同，以及申請人及其家庭成員在通州區無住房。通知又限制「人才住房」要以家庭為單位，每個家庭只能承租一間。

事實上，通州區將「人才」分為六個級別，要獲得最高1000呎的「人才住房」，必須屬於第一級。至於第二級至第六級，則是可獲不多於800呎、700呎、600呎、500呎及400呎的「人才住房」租金減免優惠。

（澎湃新聞）