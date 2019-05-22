【港人蒲點】深圳香蜜湖度假村違規建築被拆　高檔餐廳消失

5月21日，深圳福田多個部門聯合行動，拆除香蜜湖度假村內違法搭建和過期臨時建築。 香蜜湖食肆林立，而且部份消費相當高檔，有餐廳一個鵝頭的售價達900元人民幣。

深圳福田區多個部門對香蜜湖度假區採取聯合行動，拆除區隺的違規建築。(網上圖片)

5月21日，福田區規劃土地監察局、香蜜湖街道辦事處、福田區消防大隊等部門出動460人，車輛26輛，聯合展開新一輪集中整治行動。這是繼5月8日整治行動首戰打響後，福田區今年對該片區開展的第10次集中整治行動，至此，香蜜湖度假村北區的違建基本得到清拆。在多次行動，相關部門共拆除違規建築逾3萬平方米、消除安全隱患48處，以及清理違建佔用土地約46萬平方米。

隨着深圳發展變遷，原旅遊功能於本世紀初逐漸弱化，逐步轉化成了餐飲、會所、家居和汽車銷售維修等行業的聚腳地。單單在香蜜湖美食街，每晚就有上萬人來吃飯，而且粵菜、湘菜、江浙菜、西北菜、東北菜都能在這找到，其中又以潮汕菜為主，部份餐廳主打高消費，其中一間餐廳「臨家小院」，網上點評網站指人均消要640元，餐廳最著名的鵝頭售價980元。

將發展成國際交流中心

經濟活動活躍的同時也滋生了大量的違法搭建和過期臨時建築，出現安全隱患。在拆除整治之後，香蜜湖北區擬規劃為國際交流中心，主要承辦國際化金融商務、科學技術、文化藝術等交流活動，以及承接重大政務和國事活動等。

（綜合報道）