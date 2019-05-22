放工回家發現未煮熟飯　陝西躁男掐死女友　潛逃21年後愧疚自首

綜合內媒報道，1998年9月11日，陝西略陽一名江姓男子深夜回家時發現，同居女友沒有煮熟飯等他，在爭執後竟然將女友按在床上掐死。江男其後逃離案發地，並與他人結婚生子展開新生活。不過在躲避追捕近21年後，他近日卻主動向警方自首。

掐死女友拋屍工地

報道稱，江男21年前任職於略陽縣漢江鋼鐵廠，案發當晚大概深夜12時，江男從礦山完成工作回到職工宿舍，看到女友王某沒有煮熟飯，二人開始吵架，繼而發生肢體衝突。當時王女用鑊鏟在江男背上擊打了一下，江男被激怒後將王女按在床上掐死。

江男殺死女友後，將其屍體裝在袋子裏拋入工地冷卻池中，又借用自己哥哥的身份證買車票逃往西安，其後先後輾轉逃到鄭州、太原等地，以躲避警方的追捕。

江男殺死女友潛逃21年後向警方自首。（華商報）

逃忙21年間已安家生兒育女

至2004年，江男逃往山西汾陽後結識了女子吳某。自此，江男便在汾陽安定下來，開了一家汽修店，並與吳女養育了一對兒女，女兒如今15歲，兒子12歲。因為江男在汾陽是以化名存在，他沒有身份證，所以雖然和吳某在一起生活15年之久，二人並未領結婚證。

至今年4月23日，江男主動向汾陽公安機關投案自首，其後被押送回略陽。在審訊期間，江男對對其殺害王女一事供認不諱。據江男交代，他選擇投案有兩方面原因。一是他經常在網上看到新聞，很多逃犯都被抓捕歸案，因此覺得終歸難逃法網。二是他和王女曾同居生活在一起長達兩年之久，而且二人曾有過小孩，雖然小孩在王女餵奶時不注意被捂死了，但江男對王女仍有感情，他心裏覺得很愧疚。

目前江男已被當地檢察院批准逮捕，案件仍在辦理中。受害人王女的姐姐得悉江男被捕後表示，希望江男得到重判，「我們想讓他償命。」

（華商網）