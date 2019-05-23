【撳住黎搶】陝西女子手術期間被要求加錢　涉事醫院僅被罰3.3萬

陝西一名19歲的女子5月13日在渭南現代婦科醫院做人工流產手術，在手術前，協定的價錢是3000元（人民幣，下同），但在手術進行期間，醫生又指她子宮有其他問題，要求少女加錢，最終手術後醫院向少女追討過萬元的費用。 少女最終支付了8000餘元，其後在親友協助下向媒體曝光，當地部門派人調查後，證實涉事醫院誘導病過度醫療，但僅僅罰款3.3萬元，引起網民不滿。

因違規誘導患者過度醫療而被罰款的渭南現代婦科醫院拒絕向傳媒回應。（網上圖片）

19歲的小王5月13日下午在渭南現代婦科醫院做人工流產手術，她事前從網上查到醫院的聯絡電話，然後在電話諮詢中，對方曾提及人工流產手術費用是3000元。手術期間，醫生診斷為宮內早孕、慢性宮頸炎、陰道炎，建議將人流手術和慢性宮頸炎的治療手術同時進行，並告知小王費用大概4000多元。

小王無奈之下只能被迫簽字加價繼續完成手術。手術後院方稱費用1萬多元，小王只有8000多元，剩下的2000多元未繳，只能向家人要錢。但由小王提供的收據上看到，包括輸液費、西藥、治療費、材料費等，另外有兩項手術費分別為2699元和2800元，合共14項費用都只是8232元，距離醫院的開價還有2000多元的距離。手術後第二日，小王的親友到醫院問個明白，院方回應剩下的2000元可以不用繳納。

而根據內地傳媒向當地公立醫院查詢，人工流產手術費用一般約1000元，最多不超過1500元。記者亦向涉事的渭南現代婦科醫院查詢，但對方一名工作人員表示，醫院不便接受採訪。

網民一致認為對醫院的罰款太輕，起不了作用。(網上圖片)

網民嫌罰得太輕

5月15日，高新區有關部門連夜調查，同時要求醫院停業整頓，其後確認該醫院的醫生在診療過程中存在誘導患者過度醫療、同一診療項目多次收取費用的行為；醫院雖實行收費價格公示，但在執行過程中未落實明碼實價，在標價之外收取未標明的費用等違法行為。有關部門向涉事醫院罰款3.3萬元，吊銷《母嬰保健技術服務執業許可證》，同時暫停該院主診醫師馮某執業活動1年，為小王做手術的張姓醫生亦被停止執業半月，並責令醫院退還違法所得，立即按照明碼標價的規定進行收費公示。

不過網民都一面倒認為罰款額太輕，有人提議「要罰到傾家盪產」，「為甚麼不罰一百倍，讓他們付出代價」，亦有網民認為罰款太輕起不了震懾作用，變相是縱容醫院違法。

（中國消費者報）