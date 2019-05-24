【純愛長毒草？】涉傳播淫穢色情遭查處　「晉江文學城」網站整改

內地近期整治網絡文學，繼周二（21日）上海市網信辦約談網絡小說平台「起點中文網」責令其自查整改後，北京市「掃黃打非」部門周四（23日）聯合行動，查處「晉江文學城」網站涉嫌傳播淫穢色情信息行為，關閉停更相關欄目和頻道，並將進一步追查其違法行為。 晉江文學城當天在官方微博回應稱，將主動配合執法機關依法查處，誠懇接受處罰，同時按照行業主管部門的要求，全面開展自查整改。

北京市「掃黃打非」部門通報稱，在晉江文學城登載的網絡作品中，《不知悔改的男人》《妖孽養成日記》等作品涉嫌傳播淫穢色情內容。（網絡圖片）

據掃黃打非辦通報，經查，在晉江文學城登載的網絡作品中，《不知悔改的男人》《妖孽養成日記》等作品涉嫌傳播淫穢色情內容，對公眾特別是未成年人的身心健康有毒害。

鑒於北京晉江原創網路科技有限公司對相關網路出版物內容疏於監管，未盡合理審查義務，相關部門依法責令其立即進行整改，配合執法機關調查，全面清查網絡出版物內容，完善審核編輯制度，對存在問題立行立改。對該網站涉嫌違法行為，執法機關將進一步依法作出嚴肅查處。

晉江文學城在微博上發布整改聲明。（微博）

晉江文學城在23日發布的整改聲明中強調，晉江從來不是一個回避問題的公司，16年一直在努力，「期待在晉江這座森林裏面，多一些鮮花，不要有毒草。」但是，在取得成績的同時，不可否認仍然有問題存在。對於逃過晉江審核的問題章節展示出來，晉江文學城負有責任。

聲明稱，從即日起，立即關停古代純愛頻道下的東方架空欄目及衍生純愛頻道下的東方幻想欄目，停止更新原創分站15天。

晉江文學城在整改聲明稱，即日起關停古代純愛頻道下的東方架空欄目及衍生純愛頻道下的東方幻想欄目。（網站截圖）

公開資料顯示，晉江文學城是一家總部位於中國北京的原創網絡文學網站與網絡文學交流論壇，佔據中國大陸女性圖書市場的八成份額。全站由四部分組成，分別是言情站、純愛/無cp站、衍生/輕小說站與原創小說站。

晉江文學城在2016年曾獲國家新聞出版廣電總局頒發的「年度圖書版權輸出獎勵計劃部分獎勵」；2010年也獲得過北京市委宣傳部頒發的最佳小說推薦網站獎。

（綜合報道）