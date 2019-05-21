涉發布低俗色情小說遭約談　「起點中文網」多個欄目暫停更新

上海市網信辦周二（21日）聯合多部門通報指出，針對閱文集團旗下網絡小說平台「起點中文網」對用戶發布違法違規信息未盡管理義務，傳播導向錯誤、低俗色情小說等問題約談企業負責人，責令其立即自查自糾，全面深入整改。相關欄目被暫停更新7日。

「起點中文網」旗下多部網絡小說被改編為影視作品。（資料圖片）

通報指，整改期間，該網問題突出的「都市」頻道「異術超能」欄目、「女生網」頻道「N次元」欄目暫停更新7天，時間從周二（21日）下午3時起，至下周二（28日）下午3時止。閱文集團負責人表示，將深刻檢討反思，根據管理部門要求開展全面自查清理工作，加強內容審核管理，確保合法合規營運。

上海市網信辦、「掃黃打非」辦公室負責人指，網絡空間不是法外之地，市內網企要自覺遵守國家互聯網法規，主動承擔社會責任，全面加強網站平台管理，切實履行主體責任；市網信辦將一如既往地協同相關部門，嚴厲打擊各類網上違法違規行為。

通報續指，上海市網信辦正會同相關職能部門，開展網絡生態治理專項行動，持續加強上海屬地網站平台資訊內容綜合治理，依法依規嚴肅查處網絡生態問題，切實淨化青少年上網環境，保護和促進廣大青少年健康成長。

事實上，起點中文網作為內地最大的原創網絡文學網站之一，旗下不少小說被改編成影視作品，例如《琅琊榜》、《步步驚心》、《鬥破蒼穹》等，催生出宮鬥、穿越等題材熱潮。

不過，內地近來大力整治文化產業，不僅宮鬥劇遭封殺，日前起點中文網刊載的穿越小說《臨高啟明》亦被指涉嫌「歷史虛無主義」，遭下架整改。

（綜合報道）