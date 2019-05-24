【繼續吹.jpg】加水即可行駛？　浙江車企製造「水氫引擎」引爭議

河南南陽市委機關報《南陽日報》日前在頭版報道稱可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成，製造商是青年汽車集團，「這意味着車載水可以實時制取氫氣，車輛只需加水即可行駛」，連市委書記張文深、市長霍好勝都親赴工廠「點讚」。 「水氫引擎」面世的消息一出，隨即惹來各方質疑，有學者直言是「假的」，只是一種噱頭。

據報道，張文深、霍好勝在工廠實地察看「氫能源汽車項目」，觀看水氫引擎的工作演示，甚至「饒有興致地乘坐了氫能源樣品公交車（巴士），並大讚「體驗的感覺很好，舒適、平穩。」其後在現場辦公會上，張文深、霍好勝聽取「氫能源汽車項目」進展情況匯報，並針對工作中的具體問題，「認真分析研究，逐項交辦明責」。

《南陽日報》日前在頭版報道稱可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成。（網上圖片）

報道引述張文深表示，氫能源是革命性的清潔能源，「氫能源汽車項目」更是「科技含量高、附加值高、市場前景好的重大項目，是高質量建設具有較強吸納集聚能力和重要影響力的大城市的有力支撐，將有力地提升我市（南陽市）在新一輪發展中的核心競爭力」，要求各級各部門高度重視，製造商青年汽車集團亦要全力以赴，進一步明確具體時間表、路線圖等。

青年汽車集團及董事長是「老賴」

報道一出隨即引起各方質疑，有內地傳媒致電青年汽車集團查詢，卻發現工商登記上的聯絡電話是無人使用或不存在的「空號」，並發現青年汽車集團及董事長龐青年都早已被列入全國失信被執行人名單，即是「老賴」，甚至集團與氫能源相關的唯一一項專利，類型竟是「外觀設計」。

翻查資料，青年汽車集團是一間總部設於浙江金華的汽車製造公司，於2001年成立。早在2017年8月，青年汽車集團就宣稱「全球首輛氫燃料汽車」在集團總部誕生，結果當時就被質疑是「會是又一個『水變油』項目嗎？」至翌年1月，有內地傳媒披露工信部對7間汽車公司的行政處罰書，涉及2017年2月份的新能源汽車騙取補貼風波，青年汽車集團赫然在列。

青年汽車集團是一間總部設於浙江金華的汽車製造公司，於2001年成立。（視覺中國）

此外，浙江杭州蕭山區法院在2017年6月9日的破產清算案件中，當中有包括3間青年汽車集團的關聯企業，分別是「浙江青年蓮花汽車有限公司」、「浙江青年蓮花發動機有限公司」和「杭州亞曼發動機有限公司」。

水氫引擎的原理或違背物理定律

對於水氫引擎，上海交通大學機械與動力工程學院內燃機研究所的管斌副教授在受訪時直言「那不行」、「是假的」。管斌教授表示，所謂水氫引擎，實際上就是「氫燃料電池」，以氫氣作為動力，但並不是簡簡單單「加水」就可以運轉，有涉及一系列復雜物理化學反應，目前相關技術在日本應用得較好，但在中國則還未進入實用階段。

青年汽車集團的產品。（視覺中國）

清華大學氫燃料電池實驗室主任王誠亦表示，水氫引擎的燃料絕對不是水，是有其他物質將水分解成氫氧。但王誠指，即便水可以制取氫氣，但能量轉換的效率極低，所謂「加水即可行駛」實際上需要額外消耗更多能源。

有一點值得留意，氫燃料電池生產成本，是一般普通汽油引擎的100倍。而南陽市政府在2018年11月就與青年汽車集團簽訂合作框架協議，總投資為83.16億元（人民幣．下同），其中政府出資40億元。

龐青年強調水氫引擎「事實擺在這裏，不是瞎編的。」。（視覺中國）

對於外界的質疑，青年汽車集團董事長龐青年在周五（24日）強調，水氫燃料汽車技術已經成熟，亦不會延緩在南陽的項目進程，「事實擺在這裏，不是瞎編的。」，至於南陽工信局則指水氫引擎尚未認證驗收，是記者在報道中「用詞不當」，並已要求青年汽車集團撰寫報告，解釋清楚相關技術原理。

（綜合報道）

網民熱議：