【69人洗腎染丙肝】內媒揭行業內幕：醫院或為慳成本重複用耗材

江蘇鹽城東台市人民醫院日前爆出洗腎病人集體感染丙型肝炎，疑似是共用肝素（一種抗凝血劑）後交叉感染所致。 據內地官媒《央視》披露，經統計後共有69名洗腎病人感染丙肝，16名相關負責人已被問責處理，包括有鹽城市衛健醫政處處長及該院院長。 另有知情人士更指，洗腎已成為內地的新興產業，供應商與醫院合作，後者或為節省成本而重複使用一次性耗材。

報道指，醫院血液淨化中心早在5月13日就發現有病人對丙肝病毒呈陽性反應，隨後就篩查在該院做血液透析（洗腎）治療的全部161名病人，最終確認有多達69人染病，其中有50人是男性，19人是女性，年齡介乎26歲至77歲之間。

東台市人民醫院日前爆出洗腎病人集體感染丙型肝炎。（新京報）

東台市衛健委在16日向鹽城市衛健委上報事件，當天就安排15名專家進駐醫院展開調查處置工作。經專家會診後，該批丙肝病人已獲得藥物進行抗病毒治療，有11人須留院，另外58人則只需門診治療，全部人情況穩定。據了解，相關治療費用，將由院方自行承擔。

報道特別提到，專家確認是次事件主要原因是醫護人員的手部衛生消毒、洗腎時所使用的相關設備消毒，以及洗腎區域的消毒措施不規範導致，其次原因則是洗腎中心人手不足，以及丙肝病人洗腎隔離區與正常洗腎區有通道共用問題。目前東台市已在全市進行醫院感染風險專項檢查，同時責令東台市醫院要根據專家意見限期整改。

洗腎的行業內幕：醫院或為降低成本重複使用一次性耗材

另一方面，有內媒引述知情人士分析，是次事件可能是院方讓病人共用肝素所致，究其原因，是醫院為節省成本而重複使用一次性耗材，背後有涉及利益糾葛。

中國每年新增超過7.5萬名洗腎病人，且平均每年有50萬名末期腎病病人要洗腎，「僧多粥少」的情況下，洗腎機供不應求，以致出現由供應商免費提供設備、耗材，醫院提供場地、專業人員的雙方合作分成模式，「比如說，一個病人做一次血透（洗腎）是450（人民幣．下同），一般廠方或者供貨商來一個病人他收260到280。」

供不應求下，洗腎在內地已成為一門利潤頗豐的新興產業。（視覺中國）

知情人士指，醫院有要給供應商分成的固定成本，再扣除醫護人員的工資、水電等支出，每名病人的純利潤空間不多。為降低成本，醫院或會重複使用供應商提供的一次性配套耗材。在此種情況下，消毒問題就非常重要。

（央視／央廣之聲）