順德醫院5嬰兒感染死亡　官方調查指嚴重醫療事故　涉事院長免職

上月有家長在網上發文，指廣東順德的南方醫科大學順德醫院新生兒重症監護室爆發嚴重交叉感染，至少3名新生嬰兒死亡，事件引起廣泛關注。 廣東省衛生健康委員會和佛山市有關部門11日發布消息指，經查，該事件是一起由腸道病毒引起、因管理不善造成的嚴重醫療事故，共造成5名嬰兒死亡。 官方稱，目前，該事件已得到妥善處置，沒有發生新的感染病例，涉事機構和人員已被嚴肅查處。

南方醫科大學順德醫院聲稱院內有護理人員一千多人。（南方醫科大學順德醫院網站）

廣東省衛生健康委相關負責人表示，經流行病學調查、臨床病例分析、醫院感染調查分析和病原學檢測，現已查明，這是一起由腸道病毒（埃可病毒11型）引起的醫院感染事件，5例患有新生兒肺炎等基礎疾病的患兒死亡，13例感染病例已治癒出院，1例仍在院治療，病情穩定。經全面排查，相關收治醫院未發現新的感染病例。

據調查，該事件是由於醫院管理工作鬆懈，醫院感染防控規章制度不健全、不落實，新生兒科醫院感染監測缺失，未按規定報告醫院感染等問題造成的一起嚴重醫療事故。

當地衛生健康主管部門依據《醫院感染管理辦法》《醫療機構管理條例實施細則》等規定，責令該院新生兒科病房停業整頓；責成該院針對存在問題，限期嚴格落實整改；督促該院積極做好患兒隨訪、家屬關懷等善後工作。省衛生健康委已部署全省醫療衛生機構全面排查醫院感染防控工作，查找隱患，堵塞漏洞，強化管理，防止類似事件發生。

據悉，有關部門對該事件相關責任人作出嚴肅處理，給予南方醫科大學順德醫院黨委書記兼院長撤銷黨內職務、免職處理；給予佛山市順德區衛生健康局分管副局長撤銷黨內職務、免職處理；其他相關責任人也均受到嚴肅處理。

（南方+客戶端）